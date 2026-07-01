Atalanta vê Bidon, do Corinthians, como substituto ideal para volante da Seleção

Breno Bidon entrou no radar da Atalanta, da Itália, para a próxima janela de transferências. Afinal, o clube italiano avalia o meia do Corinthians como um dos possíveis substitutos de Éderson, que está perto de acertar a transferência para o Manchester United. A informação é do portal ESPN.

Nesse sentido, os italianos acompanham o desempenho do meio-campista desde o ano passado e, nas últimas semanas, intensificou as consultas sobre o jogador. Isso porque o clube buscou informações sobre o perfil do atleta, a situação contratual e os valores envolvidos em uma eventual negociação.

Um fator que pode facilitar uma transferência é a dupla cidadania italiana obtida por Bidon em março. Apesar do interesse, a Atalanta ainda não apresentou proposta oficial ao Timão.

O Corinthians, por sua vez, admite a necessidade de realizar vendas na atual janela de transferências. Além de Breno Bidon, jogadores como Hugo Souza, Matheuzinho, André e Yuri Alberto também despertam interesse do mercado.

Por fim, aos 21 anos, o meia tem contrato com o clube até dezembro de 2029 e multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (R$ 592 milhões, na cotação atual) e tem tido boas atuações sob o comando de Fernando Diniz.

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