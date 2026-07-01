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Atalanta vê Bidon, do Corinthians, como substituto ideal para volante da Seleção

Atalanta vê Bidon, do Corinthians, como substituto ideal para volante da Seleção
Atalanta vê Bidon, do Corinthians, como substituto ideal para volante da Seleção -

Breno Bidon entrou no radar da Atalanta, da Itália, para a próxima janela de transferências. Afinal, o clube italiano avalia o meia do Corinthians como um dos possíveis substitutos de Éderson, que está perto de acertar a transferência para o Manchester United. A informação é do portal ESPN.

Nesse sentido, os italianos acompanham o desempenho do meio-campista desde o ano passado e, nas últimas semanas, intensificou as consultas sobre o jogador. Isso porque o clube buscou informações sobre o perfil do atleta, a situação contratual e os valores envolvidos em uma eventual negociação.

Um fator que pode facilitar uma transferência é a dupla cidadania italiana obtida por Bidon em março. Apesar do interesse, a Atalanta ainda não apresentou proposta oficial ao Timão.

O Corinthians, por sua vez, admite a necessidade de realizar vendas na atual janela de transferências. Além de Breno Bidon, jogadores como Hugo Souza, Matheuzinho, André e Yuri Alberto também despertam interesse do mercado.

Por fim, aos 21 anos, o meia tem contrato com o clube até dezembro de 2029 e multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (R$ 592 milhões, na cotação atual) e tem tido boas atuações sob o comando de Fernando Diniz.

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