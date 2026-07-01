Torcedor leva tiro ao enfrentar homem armado durante jogo da Copa e sobrevive

Um torcedor virou herói ao enfrentar um homem armado durante uma festa de transmissão da Copa do Mundo 2026, em Los Angeles (EUA). O norte-americano Luis Romero tentou conter o atirador quando ele abriu fogo contra um grupo que acompanhava a partida entre México e Coreia do Sul. Romero foi atingido por um disparo na perna, porém teve a artéria rompida e perdeu muito sangue.

Acionada para a ocorrência no bairro de Koreatown, a policial Helen Zhang prestou os primeiros socorros. Ela aplicou um torniquete na perna do torcedor para estancar a hemorragia, medida, portanto, considerada decisiva para salvar sua vida. Uma equipe de resgate levou Romero ao hospital, onde ele segue em recuperação.

Em entrevista à emissora de TV ABC7, ele, inclusive, agradeceu à policial por salvar sua vida. Zhang afirmou que agiu rapidamente graças ao treinamento recebido e disse estar feliz por ter conseguido evitar uma tragédia.

Para ajudar Romero na recuperação, familiares e amigos abriram uma vaquinha online para arrecadar fundos. Aliás, até a noite desta terça-feira (30), a conta registrava a doação de mais de 16 mil dólares (aproximadamente R$ 82 mil).

A polícia prendeu em flagrante o atirador, um jovem de 19 anos. Ele já passou por uma audiência de custódia, permanece preso e teve a fiança fixada em mais de 1 milhão de dólares. (R$ 5,15 milhões).

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