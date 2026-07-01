Vasco negocia com técnico Fernando Seabra, do Coritiba

Em busca de um novo treinador, o Vasco definiu um novo alvo. Trata-se de Fernando Seabra, do Coritiba. Dessa forma, o Cruz-Maltino fez uma sondagem e marcou uma reunião com o técnico, nesta quarta-feira (1), para tentar buscar um acerto. Existe otimismo do lado vascaíno para que negócio seja concretizado, segundo o “ge”.
Após demitir o técnico Renato Gaúcho, o Vasco iniciou a busca por treinadores. O Cruz-Maltino focou, principalmente, em estrangeiros. O Gigante da Colina chegou a um acerto verbal com o técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, mas a insegurança jurídica na SAF impediu a transferência. Dessa forma, houve uma mudança no perfil de buscas.
O Vasco está disposto a pagar a multa de R$ 4 milhões para contratar Fernando Seabra. Nos últimos dias, o CEO do clube, Fred Luz, entrou em contato com o Coritiba, via William Thomas, para comunicar que faria uma proposta ao comandante. A diretoria vascaína deseja definir o novo treinador imediatamente e trata a busca com urgência.
O bom início de Fernando Seabra com o Coritiba no Brasileirão agradou a diretoria. Afinal, o Coxa ocupa a sétima colocação, enquanto o Vasco está em 17º lugar. Nesta temporada, o treinador soma 28 jogos com o clube paranaense, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. Ele também já teve passagens por Cruzeiro e Bragantino.
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