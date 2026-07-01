Barrada da Copa, Amanda Kimberlly prepara festa de Helena sem Neymar

Amanda Kimberlly segue a rotina em São Paulo enquanto Neymar disputa a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Embora tenha conseguido os vistos de viagem para ela, Helena e as babás da filha, a modelo decidiu manter os planos e organizar a festa de 2 anos da menina, marcada para a próxima sexta-feira, sem a presença do jogador.

Além disso, Amanda optou por não adiar a comemoração. Dessa forma, Helena celebrará o aniversário cercada pela família, enquanto Neymar permanece concentrado na competição. A modelo também planeja viajar ao Japão com a filha nas próximas semanas.

Atualmente, Helena recebe pensão mensal de R$ 80 mil paga por Neymar. Além do valor, o jogador também arca com o aluguel do imóvel onde Amanda mora em São Paulo e com os salários das babás da criança.

Além da preparação para o aniversário de Helena, Amanda Kimberlly decidiu rebater as especulações que surgiram durante a Copa do Mundo. Dessa forma, a influenciadora afirmou que passou a ser responsabilizada por internautas pelo fato de a filha não estar ao lado de Neymar nos Estados Unidos e, por isso, resolveu esclarecer a situação. Segundo ela, o jogador não fez nenhum convite para que a menina integrasse a comitiva da família durante o torneio. Amanda ainda revelou que providenciou os vistos de viagem há cerca de um mês justamente para facilitar uma eventual ida de última hora.

Além disso, a ausência de Helena também alimentou rumores nas redes sociais de que Amanda não seria bem-vinda no ambiente familiar de Neymar, por conta de alegações relacionadas ao início do relacionamento entre os dois. Em resposta, a modelo afirmou que desconhece qualquer tipo de rejeição. Além disso, reforçou que, independentemente de opiniões pessoais a seu respeito, nenhum familiar do jogador solicitou a presença da filha durante a Copa do Mundo.

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