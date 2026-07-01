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Barrada da Copa, Amanda Kimberlly prepara festa de Helena sem Neymar

Barrada da Copa, Amanda Kimberlly prepara festa de Helena sem Neymar
Barrada da Copa, Amanda Kimberlly prepara festa de Helena sem Neymar -

Amanda Kimberlly segue a rotina em São Paulo enquanto Neymar disputa a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Embora tenha conseguido os vistos de viagem para ela, Helena e as babás da filha, a modelo decidiu manter os planos e organizar a festa de 2 anos da menina, marcada para a próxima sexta-feira, sem a presença do jogador.

Além disso, Amanda optou por não adiar a comemoração. Dessa forma, Helena celebrará o aniversário cercada pela família, enquanto Neymar permanece concentrado na competição. A modelo também planeja viajar ao Japão com a filha nas próximas semanas.

Atualmente, Helena recebe pensão mensal de R$ 80 mil paga por Neymar. Além do valor, o jogador também arca com o aluguel do imóvel onde Amanda mora em São Paulo e com os salários das babás da criança.

Além da preparação para o aniversário de Helena, Amanda Kimberlly decidiu rebater as especulações que surgiram durante a Copa do Mundo. Dessa forma, a influenciadora afirmou que passou a ser responsabilizada por internautas pelo fato de a filha não estar ao lado de Neymar nos Estados Unidos e, por isso, resolveu esclarecer a situação. Segundo ela, o jogador não fez nenhum convite para que a menina integrasse a comitiva da família durante o torneio. Amanda ainda revelou que providenciou os vistos de viagem há cerca de um mês justamente para facilitar uma eventual ida de última hora.

Além disso, a ausência de Helena também alimentou rumores nas redes sociais de que Amanda não seria bem-vinda no ambiente familiar de Neymar, por conta de alegações relacionadas ao início do relacionamento entre os dois. Em resposta, a modelo afirmou que desconhece qualquer tipo de rejeição. Além disso, reforçou que, independentemente de opiniões pessoais a seu respeito, nenhum familiar do jogador solicitou a presença da filha durante a Copa do Mundo.

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