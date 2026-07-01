Técnico da Noruega manda recado para Ancelotti após classificação: “Estamos chegando”

A classificação da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo foi celebrada em clima de euforia no vestiário da equipe. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, o técnico Stale Solbakken fez um discurso emocionado aos jogadores, exaltou o feito histórico da geração e ainda aproveitou para enviar um recado a Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, próxima adversária dos noruegueses.

Ao encerrar a conversa com o elenco, o comandante demonstrou confiança para o confronto que vale vaga nas quartas de final do Mundial.

“Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando”, disse Solbakken.

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O vencedor avança às quartas de final da Copa do Mundo.

Antes da provocação bem-humorada ao treinador brasileiro, Solbakken fez questão de destacar a dimensão da campanha construída pela equipe. A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos e, logo na primeira participação desde 1998, alcançou as oitavas de final.

“Rapazes, vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais”, afirmou.

Noruega empolgada para encarar o Brasil

Além disso, o treinador também ressaltou o impacto da classificação para os torcedores e brincou com a festa que tomou conta do país após a vitória sobre a Costa do Marfim.

“Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa ficar bêbado por 14 dias sem que ninguém ache estranho. Vocês que criaram isso. Levem isso com vocês”, completou, arrancando risadas do elenco.

Assim, impulsionada por jogadores como Erling Haaland, Martin Odegaard e Antonio Nusa, a Noruega chega embalada para enfrentar o Brasil. Aliás, a equipe eliminou a Costa do Marfim com uma vitória por 2 a 1 e tentará manter viva a campanha histórica diante da Seleção Brasileira, que busca uma vaga entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo.

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