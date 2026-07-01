Zenit desiste de negociar Nino com Fluminense e Palmeiras

O Zenit, da Rússia, frustrou os planos do Fluminense e Palmeiras. Afinal, o clube russo decidiu que não vai mais negociar o zagueiro Nino, exceto se for para algum clube espanhol, de acordo com a “ESPN”. Dessa forma, o defensor vai continuar na equipe russa por mais algum tempo. Ele tem contrato até junho de 2028.

Nos últimos dias, a diretoria do Zenit se reuniu para definir o planejamento da próxima temporada. Cientes do assédio por Nino, a direção decidiu que não vai negociá-lo com clubes brasileiros. Dessa forma, o zagueiro vai permanecer por mais uma temporada ou, no máximo, vai para algum clube da Espanha, que já manifestou interesse.

Recentemente, um clube espanhol manifestou interesse em Nino. Contudo, a negociação não é simples. Afinal, existem questões burocráticas e jurídicas pela relação atual entre Rússia e União Europeia, que envolve sanções. O clube, aliás, chegou a procurar a Uefa e outros órgãos para conseguir passar por cima das restrições.

Um dos interessados em Nino, o Palmeiras recuou após contratar o zagueiro Barboza, do Botafogo. O Fluminense, por sua vez, trouxe de volta Thiago Silva, mas ainda tinha interesse no capitão do título da Libertadores de 2023. Caso não retorne para o Brasil, o zagueiro tem interesse em se transferir para o clube espanhol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.