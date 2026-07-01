Jogadores da Noruega demonstram confiança para enfrentar o Brasil: ”Possível vencer”

A classificação da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo aumentou a confiança do elenco para enfrentar o Brasil. Embora reconheçam a força da equipe comandada por Carlo Ancelotti, os principais jogadores da seleção norueguesa acreditam que podem surpreender no duelo marcado para domingo (5/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Quem demonstrou maior otimismo foi o goleiro Ørjan Nyland. O arqueiro afirmou que a Noruega entra em campo para vencer qualquer adversário e acredita que a equipe tem condições de eliminar a Seleção Brasileira.

“Se quisermos chegar o mais longe possível, enfrentaremos grandes equipes de forma constante. Será divertido enfrentá-las. É um time forte, claro, mas nós também somos um time forte. Eu acho que podemos complicar a vida delas. Entramos em campo para vencer todas as partidas. É perfeitamente possível vencer o Brasil. Vimos o Japão ter um bom desempenho contra eles. Todos os jogos aqui têm sido muito disputados e equilibrados”, disse à TV 2.

Capitão da Noruega otimista

Capitão da equipe, Martin Ødegaard também demonstrou confiança, mas adotou um tom mais cauteloso. O meia do Arsenal lembrou o retrospecto favorável da Noruega diante do Brasil, duas vitórias e dois empates, e destacou o peso histórico do confronto.

“Crescemos ouvindo falar sobre Noruega e Brasil ao longo dos anos, e esse confronto sempre esteve presente no nosso imaginário. Agora, nós mesmos temos essa oportunidade. É fantástico. Não há nada muito maior do que enfrentar o Brasil em uma Copa do Mundo. Estamos ansiosos por isso. No futebol, tudo é possível. Vamos ver se conseguimos dar mais um passo”, afirmou à NRK.

Além disso, em outra entrevista, na zona mista, o camisa 10 elogiou o elenco brasileiro e citou os companheiros de Arsenal, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães.

“Espero um jogo difícil. Eles têm um time muito bom, muitos bons jogadores. Mas vai ser um teste muito difícil para nós. Sim, jogadores de classe mundial. Eu conheço alguns deles do Arsenal. Eles são grandes jogadores, estou ansioso para vê-los. Esperamos que possamos dar um bom duelo a eles”, completou.

Eles também tem um “Neymar”

Apontado como uma das revelações da Copa e conhecido pelo apelido de “Neymar norueguês”, Antonio Nusa também não escondeu a empolgação para enfrentar o Brasil. Admirador declarado de Neymar, o atacante disse que a partida será um momento especial para a carreira.

“Vai ser incrivelmente divertido poder enfrentar o Brasil, o Neymar e todo o elenco. Agora vamos aproveitar isso aqui. Espero que as pessoas aproveitem também. É absolutamente insano. Será mais uma boa partida. Nós estamos aqui por um motivo, porque nós vencemos e somos bons. Tudo pode acontecer. É um jogo, então com certeza será um bom jogo e que vença o melhor”,declarou à NRK.

O que espera a estrela da Noruega

Em contrapartida, o principal jogador da Noruega, Erling Haaland, seguiu um caminho diferente dos companheiros. Logo após a vitória sobre a Costa do Marfim, o atacante do Manchester City preferiu transferir o favoritismo para o Brasil.

Ao ser questionado pela Fifa sobre as chances da equipe norueguesa nas oitavas de final, respondeu de forma breve.

“Pequenas possibilidades”.

C0ntudo, pouco antes, Haaland também havia resumido sua expectativa para o confronto.

“Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar, não é?”

Assim, apesar das diferenças no discurso, o elenco norueguês demonstra confiança para desafiar a Seleção Brasileira. Invicta no histórico do confronto, a Noruega tentará manter a escrita diante do Brasil e buscar uma vaga inédita nas quartas de final da Copa do Mundo.

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