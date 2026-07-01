Jornal da Noruega provoca antes das oitavas de final: “O Brasil está tremendo”

A classificação da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo aumentou a confiança da imprensa do país para o confronto contra o Brasil. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, o jornal Dagbladet publicou uma análise em tom provocativo e afirmou que a Seleção Brasileira tem motivos para se preocupar com Erling Haaland.

O comentário foi assinado por Esten O. Sæther, um dos principais colunistas esportivos da Noruega, que destacou o potencial ofensivo da equipe e colocou o atacante do Manchester City como a grande ameaça ao Brasil.

“O Brasil está tremendo. Erling Braut Haaland assusta. Agora, o alerta também chegou aos brasileiros”, escreveu o jornalista.

Na sequência, Sæther afirmou que, mesmo sem apresentar um futebol brilhante durante toda a partida contra a Costa do Marfim, a Noruega mostrou que tem capacidade para competir com qualquer seleção da Copa.

“Mesmo sem fazer uma grande atuação ofensiva em termos de desempenho coletivo, a Noruega mandou um recado claro à potência do futebol.”

O comentarista ainda reforçou que a equipe comandada por Ståle Solbakken possui armas suficientes para surpreender o Brasil.

“É um time que tem jogadores e poder de ataque capazes de vencer qualquer adversário, a qualquer momento. Não é de se estranhar, portanto, que o Brasil esteja apreensivo diante do pior adversário possível nas oitavas de final”, concluiu.

Haaland é a grande estrela da Noruega

Contudo, a repercussão em torno de Haaland também ganhou espaço fora da Noruega. Afinal, o tradicional jornal americano The New York Times projetou o duelo de domingo e levantou a possibilidade de o centroavante ampliar sua marca na competição.

“Será que Erling Braut Haaland vai quebrar todos os recordes de gols?”, questionou a publicação.

Autor do gol que garantiu a vitória sobre a Costa do Marfim, Haaland é o principal destaque da seleção norueguesa nesta Copa do Mundo. O atacante soma quatro gols no torneio e segue na disputa pela artilharia, atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com seis.

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (5/), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Aliás, a partida vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Além disso, colocará frente a frente a Seleção Brasileira e um dos ataques mais elogiados da competição.

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