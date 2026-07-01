Botafogo tem interesse em zagueiro do Racing, do Uruguai

Em meio aos problemas financeiros, o Botafogo segue atento ao mercado em busca de oportunidades. Dessa forma, o Alvinegro monitora o zagueiro Lucas Monzón, do Racing, do Uruguai. O Glorioso, aliás, já manifestou interesse, mas trata o assunto com cautela por causa das punições de transfer ban, de acordo com o “Canal do TF”.

Atualmente o Botafogo tem seis transfer ban ativos. O Alvinegro chegou a derrubar a pena pela dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada. Contudo, sofreu uma nova punição por causa de um débito com o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela contratação de Jordan Barrera.

Lucas Monzón, de 24 anos, já tem acerto verbal com o Botafogo, segundo o jornalista Oscar Cros, da rádio uruguaia “El Espectador”. Contudo, falta o acerto com o Racing, do Uruguai. O negócio, portanto, só deve avançar quando as punições de transfer ban caírem em virtude do regime de Recuperação Judicial, como ocorreu com a dívida por Thiago Almada.

Embora nascido em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, Lucas Monzón tem nacionalidade uruguaia. Revelado no Danubio, do Uruguai, também teve passagens pelo Montevideo Wanderers e Racing, do Uruguai, além do New York Red Bulls, dos Estados Unidos. O zagueiro estava emprestado ao Junior Barranquilla, da Colômbia, onde disputou 19 jogos e marcou um gol.

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