Após Denílson, Globo encaminha contratação de outro comentarista da Band; saiba quem é

A Globo está perto de anunciar mais um reforço vindo da Band. Depois da contratação de Denílson, a emissora carioca negocia a chegada do comentarista João Pedro Reis Sgarbi, que confirmou sua saída da antiga casa por meio de uma publicação nas redes sociais.

Dessa forma, Sgarbi se despediu oficialmente do programa Jogo Aberto na última terça-feira (30). O comentarista integrou a equipe da atração durante cinco anos e encerrou um ciclo iniciado em 2021, quando venceu um reality show promovido pela Band para revelar um novo talento para o programa comandado por Renata Fan.

Além disso, de acordo com a coluna F5, da Folha de S.Paulo, Band e Sgarbi chegaram a negociar uma renovação contratual no mês anterior ao término do vínculo. No entanto, as conversas não avançaram e, com o fim do contrato, o comentarista ficou livre no mercado, abrindo caminho para um acerto com a Globo.

Além de contratar Denílson, a Globo agora tenta levar outro nome agenciado pela mesma empresa. A agência responsável pela carreira de João Pedro Reis Sgarbi também representa o ex-jogador, que trocou recentemente a Band pela emissora carioca e atualmente participa das transmissões da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Dessa forma, nas redes sociais, João Pedro Reis Sgarbi soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Além disso, durante os cinco anos em que integrou o Jogo Aberto, conquistou espaço nos debates ao lado de Renata Fan e se destacou pelos comentários sobre o São Paulo, clube do qual é torcedor declarado.

Globo avalia reforço para GE TV e negociações seguem em andamento

Enquanto as negociações avançam, a Globo avalia a chegada de Sgarbi para reforçar a equipe da GE TV já a partir de julho. Porém, até o momento, a emissora ainda não oficializou o acordo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook