Vini Jr se torna o 4º brasileiro mais seguido do Instagram; veja ranking

Artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Vini Jr ganhou ainda mais projeção fora de campo e passou a ocupar a quarta posição entre os brasileiros mais seguidos no Instagram. Com o início do Mundial, o atacante ampliou seu alcance digital e ultrapassou Anitta, que até então liderava entre as mulheres do país na plataforma.

Em maio, Vini Jr somava 59,7 milhões de seguidores e aparecia atrás da cantora, que registrava 61,3 milhões. No entanto, com o avanço da Copa, o jogador cresceu rapidamente e chegou a 62 milhões, enquanto Anitta caiu levemente para 61,2 milhões.

Dessa forma, o atacante passou a ocupar a quarta colocação no ranking geral dos brasileiros mais seguidos. À sua frente permanecem Neymar, com 238 milhões, Ronaldinho Gaúcho, com 79,6 milhões, e Marcelo Vieira, com 67,1 milhões. Com isso, Anitta recuou para o quinto lugar.

Enquanto isso, Virginia Fonseca também movimentou o ranking feminino. A influenciadora assumiu a posição de segunda mulher brasileira mais seguida do Instagram, com 56,7 milhões de seguidores, e ultrapassou Tatá Werneck após um crescimento acelerado em maio.

Esse aumento ocorreu após o anúncio do fim do relacionamento com Vini Jr., o que gerou grande engajamento em suas redes. Desde então, Virginia ganhou cerca de 3 milhões de novos seguidores.

Em outubro, quando ainda assumia o namoro com o atacante do Real Madrid, ela tinha cerca de 53 milhões de seguidores e ocupava posição inferior no ranking feminino. Agora, com 56,7 milhões, ela se mantém atrás apenas de Anitta.

Confira a lista dos 10 brasileiros mais seguidos do Instagram em 2026:

1: Neymar: 238 milhões

2: Ronaldinho Gaúcho: 79,6 milhões

3: O ex-jogador Marcelo Vieira: 66,8 milhões

4: Vini Jr.: 62 milhões

5: Anitta: 61,2 milhões

6: Virginia Fonseca: 56,7 milhões

7: Whindersson Nunes: 54,8 milhões

8: Tatá Werneck: 54,7 milhões

9: Larissa Manoela: 52 milhões

10: Maisa: 46,7 milhões

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