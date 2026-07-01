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Santos sofre transfer ban por dívida pela contratação de Jean Lucas

Santos sofre transfer ban por dívida pela contratação de Jean Lucas
Santos sofre transfer ban por dívida pela contratação de Jean Lucas -

O Santos recebeu um transfer ban da Fifa por causa de uma dívida com o Monaco, da França, referente à contratação do volante Jean Lucas. Assim, o clube entrou na lista de punições da entidade nesta quarta-feira (1). A informação é do portal “ge”.

Com a decisão, o Peixe fica impedido de registrar novos jogadores por três janelas de transferências ou até quitar a dívida de 2,032 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) com o clube francês.

A Fifa condenou o Santos em 20 de maio de 2025. O clube recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), última instância da Justiça esportiva, mas o tribunal rejeitou o recurso no fim daquele mês e manteve a punição. O caso envolve a contratação de Jean Lucas, que atualmente defende o Bahia.

O Monaco acionou a Fifa após o clube paulista deixar de pagar a terceira e última parcela da negociação. Algo no valor de 2 milhões de euros, com vencimento em 31 de janeiro de 2025. O Peixe quitou apenas as duas primeiras prestações da compra de 6 milhões de euros: a primeira em 31 de agosto de 2023 e a segunda em 30 de junho de 2024.

Na ocasião, a diretoria santista propôs dividir o restante da dívida em duas parcelas, com pagamentos previstos para 30 de agosto de 2025 e 31 de janeiro de 2026. Por outro lado, o Monaco recusou a proposta.


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