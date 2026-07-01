Santos sofre transfer ban por dívida pela contratação de Jean Lucas

O Santos recebeu um transfer ban da Fifa por causa de uma dívida com o Monaco, da França, referente à contratação do volante Jean Lucas. Assim, o clube entrou na lista de punições da entidade nesta quarta-feira (1). A informação é do portal “ge”.

Com a decisão, o Peixe fica impedido de registrar novos jogadores por três janelas de transferências ou até quitar a dívida de 2,032 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) com o clube francês.

A Fifa condenou o Santos em 20 de maio de 2025. O clube recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), última instância da Justiça esportiva, mas o tribunal rejeitou o recurso no fim daquele mês e manteve a punição. O caso envolve a contratação de Jean Lucas, que atualmente defende o Bahia.

O Monaco acionou a Fifa após o clube paulista deixar de pagar a terceira e última parcela da negociação. Algo no valor de 2 milhões de euros, com vencimento em 31 de janeiro de 2025. O Peixe quitou apenas as duas primeiras prestações da compra de 6 milhões de euros: a primeira em 31 de agosto de 2023 e a segunda em 30 de junho de 2024.

Na ocasião, a diretoria santista propôs dividir o restante da dívida em duas parcelas, com pagamentos previstos para 30 de agosto de 2025 e 31 de janeiro de 2026. Por outro lado, o Monaco recusou a proposta.



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