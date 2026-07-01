Palmeiras segue preparação com retornos de Abel, Giay e Marlon Freitas

O Palmeiras realizou, nesta quarta-feira (1), na Academia de Futebol, mais uma atividade da intertemporada de olho na sequência da temporada. Assim, o elenco se prepara para retomar a disputa do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. As novidades da atividade foram os retornos do técnico Abel Ferreira, Giay e Marlon Freitas.

Durante a tarde, às 15h (de Brasília), o elenco faz o primeiro jogo-treino deste período de preparação contra o Mauaense. A atividade terá transmissão ao vivo pela TV Palmeiras Sportingbet. Além disso, o Alviverde vai enfrentar o Primavera em outro jogo-treino, que será disputado no sábado, na Academia de Futebol.

O volante Marlon Freitas, liberado dos primeiros treinamentos por um problema familiar, e o lateral-direito Giay, que esteve com a Seleção Argentina durante a preparação para a Copa do Mundo, reapresentaram-se ao clube. Ambos passaram por exames médicos e avaliações funcionais com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Dessa forma, no gramado, o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos de posicionamento em bolas paradas ofensivas e defensivas. Após a atividade da manhã, os jogadores almoçaram e descansaram no centro de excelência antes do jogo-treino. Vitor Roque, por sua vez, voltou a participar de uma parcela do aquecimento no gramado.

Por fim, o próximo compromisso oficial do Palmeiras na temporada será no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira. Atual campeão paulista, o Verdão lidera a competição nacional com 41 pontos e também disputa as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.



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