A magia do Azteca: México passa de 86% de aproveitamento no estádio em Copas

O mítico Estádio Azteca tem muita história na Copa do Mundo. Além de receber as finais de 1970 e de 1986, o palco nunca viu uma derrota do México, em 11 partidas. Com a classificação para as oitavas de final, na terça-feira, sobre o Equador, a seleção anfitriã chegou a 86.7% de aproveitamento.
Os números fantásticos foram encorpados pelas três vitórias em três jogos nesta edição da Copa. Por sinal, sem levar nenhum gol. As vítimas foram África do Sul, República Tcheca e o rival sul-americano. O duelo com a Coreia do Sul ocorreu em Guadalajara.
Nas eliminações de 70 e 86, o México teve que sair da capital, perdendo a chance de utilizar seu amuleto chamado Azteca. Afinal, perdeu para a Itália por 4 a 1 em Toluca no Mundial que consagrou o tri do Brasil. E nos pênaltis para a Alemanha, em Monterrey, no ano em que a Argentina de Maradona levou o bi.
Os jogos mexicanos no Azteca:
Copa do Mundo de 1970
México 0 x 0 União Soviética (Fase de Grupos)
México 4 x 0 El Salvador (Fase de Grupos)
México 1 x 0 Bélgica (Fase de Grupos)
Copa do Mundo de 1986
México 2 x 1 Bélgica (Fase de Grupos)
México 1 x 1 Paraguai (Fase de Grupos)
México 1 x 0 Iraque (Fase de Grupos)
México 2 x 0 Bulgária (Oitavas de Final)
Copa do Mundo de 2026
México 2 x 0 África do Sul (Fase de Grupos)
México 3 x 0 República Tcheca (Fase de Grupos)
México 2 x 0 Equador (Fase de Grupos)
Fim da “maldição”
A seleção de Javier Aguirre ainda alcançou outra marca histórica com a vitória de terça-feira. Afinal, encerrou “a maldição do jogo cinco”, já que o México parou nas oitavas em todas as Copas de 1994 a 2018. Agora, poderá chegar à sexta partida de uma Copa pela primeira vez, caso vença Inglaterra ou RD Congo.
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