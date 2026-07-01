Bayern anuncia reforço de peso após destaque na Copa do Mundo

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira (1º de julho) a contratação de Ismael Saibari para a temporada 2026/27. O meia ofensivo de 25 anos deixa o PSV após viver o melhor momento da carreira e assinou contrato com o clube alemão até junho de 2031.

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De acordo com informações da imprensa alemã, o Bayern desembolsará cerca de 50 milhões de euros (R$ 296,5 milhões) pela transferência. O valor ainda pode chegar a 52 milhões de euros (R$ 308,4 milhões) caso metas previstas em contrato sejam alcançadas. Com isso, Saibari passa a figurar entre as contratações mais caras da história do clube, atrás apenas de nomes como Harry Kane, Lucas Hernández, Luis Díaz e Matthijs de Ligt.

A diretoria bávara enxergava o marroquino como uma das prioridades da janela. Além da qualidade técnica, sua versatilidade pesou na negociação. Saibari pode atuar como meia central, pelos dois lados do ataque ou até mais avançado, oferecendo diferentes alternativas ao técnico Vincent Kompany.

O Bayern também acelerou as tratativas para evitar a concorrência de outros gigantes europeus. A boa fase do jogador despertou o interesse de diversos clubes após uma temporada de destaque pelo PSV.

Na equipe holandesa, Saibari encerrou 2025/26 com 19 gols e nove assistências em 37 partidas. O desempenho continuou na Copa do Mundo de 2026, onde o marroquino se consolidou como um dos destaques da seleção. Ele marcou nos três jogos da fase de grupos e converteu a cobrança decisiva de pênalti que garantiu a classificação de Marrocos sobre a Holanda nos 16 avos de final.

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