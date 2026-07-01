Cruzeiro encaminha a contratação de Gabriel Pec, dos Los Angeles Galaxy

O Cruzeiro intensificou os esforços nas últimas horas e caminha a passos largos para concretizar a contratação do atacante Gabriel Pec, de 25 anos, que atualmente defende o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Segundo informações da Central da Toca, o otimismo domina os bastidores e aponta para um desfecho positivo nas conversas, as quais a diretoria mineira iniciou há mais de um mês. Embora o LA Galaxy tenha rejeitado uma primeira investida de 8 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos na semana passada, o clube celeste recusou-se a desistir da transferência.

Diante da primeira negativa, a cúpula cruzeirense mudou a estratégia e costurou um novo modelo de negócio. Dessa forma, a engenharia financeira atual deve envolver os direitos econômicos que o Vasco, clube formador do atleta, ainda mantém.

Apesar do avanço significativo, os envolvidos mantêm as novas cifras sob absoluto sigilo. Além disso, a chegada do jogador atende a um pedido expresso do técnico Artur Jorge, que admira o talento do atacante há algumas temporadas e já havia sondado o staff de Pec na época em que comandava o Al-Rayyan, do Catar.

O alvo do Cruzeiro em números

A trajetória recente do atleta justifica o forte interesse do treinador português. Gabriel Pec profissionalizou-se no clube carioca em 2019 e acumulou 26 gols e 14 assistências ao longo de 170 partidas, ganhando enorme destaque no cenário nacional.

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Posteriormente, em 2024, o LA Galaxy comprou os direitos do ponta por 10 milhões de dólares. Em território norte-americano, o atacante consolidou-se rapidamente como o principal pilar ofensivo da equipe. Ele celebrou a marca de 100 jogos pelo clube no mês passado, registrando um histórico impressionante de 43 gols e 27 assistências.

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