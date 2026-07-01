Andrew, do Flamengo, sofre trote de companheiros

O goleiro Andrew, do Flamengo, completou 25 anos nesta quarta-feira (1º/7). E seus companheiros não deixaram o dia passar em branco. Afinal, durante treino do elenco em Portugal, onde o Rubro-Negro disputará o Troféu do Algarve, o arqueiro recebeu o tradicional trote de aniversário.

Em clima altamente descontraído entre os atletas durante a intertemporada do Fla, Andrew foi ao chão, recebeu boladas, espirros de água e, claro, muita farinha e ovo. Isso tudo com sua roupa de treino, aliás! Sobrou até para Wallace Yan, um dos que mais se divertia durante a brincadeira.

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“Eu ainda sou parceiro, hein! Mas vai ter volta! Vai ter volta”, brincou o goleiro, sujo da cabeça aos pés.

Andrew vive dias especiais. Afinal, além de completar 25 anos, o jogador está de volta à terra onde mais brilhou em sua carreira. Foi no Gil Vicente, da elite de Portugal, que o arqueiro ampliou seu alcance no futebol mundial. Revelado pelo Botafogo, ele foi para o time de Barcelos e ficou lá por quatro temporadas.

Não à toa, chamou a atenção do Flamengo. Recentemente, ele lembrou de sua estreia pelo Gil Vicente, em jogo contra o Benfica – um dos adversários do Fla no Troféu do Algarve. A estreia rubro-negra se dá, por fim, nesta sexta-feira (3/7), contra o River Plate (ARG), às 15h30 (de Brasília), no Estádio do Algarve.