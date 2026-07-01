Cruzeiro muda local de amistoso contra time uruguaio

O amistoso entre Cruzeiro e Defensor, do Uruguai, terá um novo local e horário. De acordo com a “Rádio Fã”, por conta de divergências com a organizadora do duelo, o Cabuloso transferiu o jogo do Mineirão para o Independência, às 11h (de Brasília) de sábado (4). A ideia do clube é promover uma promoção de ingressos para chamar o torcedor para apoiar o time.

LEIA MAIS: Racing abre conversas com o Cruzeiro para tentar contratar Lautaro Díaz

A princípio, a partida estava marcada para o sábado, às 16h. Os ingressos estavam sendo vendidos entre R$ 50 e R$ 120, mas foram suspensos no site da Joga Brasil. Aliás, a baixa procura pelas entradas foi um dos complicadores nas negociações entre o clube mineiro e a empresa, que não deve permanecer na produção do jogo.

Dessa maneira, o Cruzeiro tentou manter o confronto no Mineirão, mas os altos custos inviabilizaram a permanência no local. Assim, o Independência tornou-se opção mais viável para a realização do amistoso.

Agora, os novos bilhetes devem ser vendidos por um preço inferior ao divulgado anteriormente. A organizadora Joga Brasil comentou que “diante dessa mudança no formato do evento, estabelecemos as seguintes diretrizes para os torcedores: estorno de Ingressos. Todos os torcedores que já haviam adquirido ingressos avulsos terão os valores integralmente estornados de forma automática em suas contas nas próximas horas”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.