Kane brilha, Inglaterra vence RD Congo de virada e avança na Copa do Mundo

O sonho do bicampeonato mundial depois de 60 anos segue vivo para a Inglaterra. No Mercedes-Benz Stadium, o English Team sofreu mais do que o necessário, mas garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Após sair atrás no placar logo aos 7 minutos, a Inglaterra precisou do brilho de sua principal estrela, Harry Kane, que marcou duas vezes para virar sobre a República Democrática do Congo, e avançar para a próxima fase da competição.
Com a classificação, a Inglaterra vai ter um grande jogo nas oitavas de final. O English Team vai enfrentar o México, no domingo, dia 5 de julho, no Estádio Azteca, às 21h (de Brasília). Quem avançar, pega o vencedor do jogo entre Brasil e Noruega nas quartas de final.
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Congoleses na frente
A zebra decidiu passear em Atlanta logo aos sete minutos de jogo. Em um lançamento em direção a área, a defesa da Inglaterra falhou e deixou espaços para Cipenga. O camisa 9 da República Democrática do Congo recebeu sozinho, dominou e chutou entre a trave e Pickford, e o goleiro inglês aceitou. Congoleses em vantagem no Mercedes-Benz Stadium.
Mpasi sobe o muro
Agora com a vantagem no placar, o jogo ficou confortável para a RD Congo, que passou a se defender e jogar no contra-ataque. Sendo assim, quem virou personagem da partida foi o goleiro Mpasi, principalmente no duelo individual com Bellingham. O camisa 10 parou duas vezes em dois milagres de Mpasi, em jogadas até semelhantes de cabeçada dentro da área. No último ataque do primeiro tempo, foi a vez de Harry Kane parar em Mpasi em uma finalização forte à queima-roupa que o goleiro congolês fez milagre.
Uma chance, um gol
Na etapa final, a tônica da partida seguiu inalterada. Em busca de pelo menos um gol para deixar o jogo empatado, a Inglaterra alugou o campo de ataque e não saiu, já a RD Congo, se defendeu da forma que dava para manter o placar. No minuto 30 do segundo tempo, a Inglaterra acionou o seu principal jogador, que precisou de uma chance clara para converter. Gordon cruzou na área, Harry Kane se livrou da marcação e testou firme para o gol. Mpasi até tentou operar outro milagre, mas a bola morreu nas redes.
Ele decide!
Sendo assim, já nos minutos decisivos, ele apareceu mais uma vez para decidir e dar a classificação para a Inglaterra. Na Copa do Mundo dos protagonistas, Harry Kane apareceu mais uma vez para colocar o jogo no bolso. Dez minutos depois de empatar, o atacante inglês apareceu para virar o jogo para o English Team. Na entrada da área, o camisa 9 dominou, tirou da marcação e acertou um lindo chute no ângulo de Mpasi, que nada conseguiu fazer para evitar a classificação inglesa para as oitavas de final.
INGLATERRA 2×1 RD CONGO
Copa do Mundo – 16 avos de final
Data e horário: 01/07/2026 (quarta-feira), às 13h (de Brasília)
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
Público: 68.239 pessoas
Gols: Cipenga (7’/1T, 0-1), Kane (30’/2T, 1-1), Kane (41’/2T, 2-1)
INGLATERRA: Pickford; Spence (Eze, 25’/2T), Konsa, Guehi e O’Reilly; Anderson e Rice (Stones, 45’/2T); Madueke (Saka, 11’/2T), Bellingham e Rashford (Gordon, 16’/2T); Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
RD CONGO: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku (J. Kayembe, 44’/2T); Mukau (E. Kayembe, 31’/2T), Moutoussamy (Mayele, 44’/2T), Sadiki; Mbuku (Elia, 19’/2T), Wissa e Cipenga (Bongonda, 31’/2T). Técnico: Sebastíén Desabre.
Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
Auxiliares: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
VAR: Khamis Almarri (CAT)
Cartões Amarelos: Bellingham (ING), Sadiki (RDC)
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