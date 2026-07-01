Chefe da Nasa diz que levará bola de futebol à Lua se EUA vencerem a Copa

O administrador da agência espacial americana (Nasa), Jared Isaacman, fez uma promessa curiosa envolvendo a Copa do Mundo de 2026. Durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira (30/6), o dirigente afirmou que levará uma bola de futebol à Lua caso os Estados Unidos conquistem o título do Mundial.

A declaração surgiu em tom descontraído, mas serviu como incentivo à seleção norte-americana, que segue viva na competição e entra em campo nesta quarta-feira (01/6), diante da Bósnia e Herzegovina, às 21h (horário de Brasília), em San Francisco. Se avançar, a equipe enfrentará Bélgica ou Senegal nas oitavas de final.

“Vamos levar a bola de futebol para lá. Então fica um incentivo extra para os Estados Unidos. Esse é o desafio, certo? Equipe dos EUA, façam o trabalho”, afirmou Isaacman, segundo o site Yahoo.

A ideia vai além da brincadeira. Recentemente, a Nasa enviou uma bola oficial da Fifa para a Estação Espacial Internacional (ISS), marcando uma aproximação simbólica entre a exploração espacial e o principal torneio de futebol do planeta. Entretanto, transportar uma bola até a superfície da Lua seria um feito inédito.

O plano, caso a promessa seja cumprida, prevê que o objeto faça parte da carga útil de uma futura missão do programa lunar da Nasa. Aliás, a empresa trabalha para estabelecer uma presença permanente no satélite natural nos próximos anos. De acordo com o gerente do programa da base lunar da agência, Carlos Garcia-Galan, a bola viajaria ao lado de equipamentos científicos destinados às próximas expedições.

Antes da Copa, outro esporte já esteve na lua

A história da exploração espacial já guarda um episódio semelhante envolvendo o esporte. Em 1971, durante a missão da Apollo 14, o astronauta Alan Shepard improvisou algumas tacadas de golfe na superfície lunar ao esconder um taco adaptado entre seus equipamentos. Mais de meio século depois, a Nasa pode transformar o futebol no próximo esporte a deixar sua marca na Lua. Desde que a seleção dos Estados Unidos conquiste um título inédito da Copa do Mundo.

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