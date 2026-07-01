“Arroz com feijão bem feito”, Douglas Santos vira símbolo de consistência no Brasil

Quando Carlo Ancelotti anunciou a convocação de Douglas Santos para a Copa do Mundo, a reação de boa parte dos torcedores foi de estranhamento. Aos 32 anos, atuando anos no Zenit, da Rússia, o lateral-esquerdo parecia distante dos holofotes do futebol europeu e do radar da Seleção Brasileira. Para muitos, tratava-se de uma aposta difícil de explicar. Poucas semanas depois, porém, a história mudou completamente.

Sem manchetes por dribles desconcertantes, gols ou assistências, Douglas Santos conquistou espaço justamente pelo oposto. Tornou-se um dos jogadores mais confiáveis da equipe brasileira graças à regularidade, ao posicionamento e à capacidade de executar quase tudo da maneira correta. Em tempos de laterais cada vez mais ofensivos, o camisa brasileiro mostrou que fazer o simples continua sendo uma das maiores virtudes do futebol.

Não por acaso, surgiu entre os torcedores um apelido carinhoso: Douglas é o jogador do “arroz com feijão”. Uma expressão tipicamente brasileira para definir quem faz o básico com excelência, sem inventar quando não é necessário.

Douglas Santos teve um ”resgate inesperado”

A convocação de Douglas Santos representou uma espécie de resgate. Revelado pelo Náutico, campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016 e com passagens por Atlético-MG, Hamburgo e Zenit, o lateral passou anos praticamente fora das discussões sobre a equipe nacional.

Enquanto outros nomes apareciam e desapareciam nas listas de convocação, ele seguia acumulando títulos na Rússia, longe da exposição das principais ligas europeias. O desempenho consistente, entretanto, nunca deixou de chamar atenção dos departamentos de análise.

Carlo Ancelotti buscava um lateral capaz de oferecer equilíbrio, disciplina tática e segurança defensiva. Encontrou em Douglas um perfil menos espetacular, mas extremamente funcional.

Os números ajudam a explicar o crescimento do defensor, mas nem sempre traduzem sua importância. Douglas dificilmente protagoniza grandes jogadas individuais. Também não aparece constantemente na área adversária. Seu impacto está em outro lugar. Na construção limpa, na cobertura aos zagueiros, no tempo certo para subir ao ataque e, principalmente, na baixa quantidade de erros.

Em uma Seleção que reúne jogadores de enorme talento ofensivo, como Vinícius Júnior, Rayan, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, oferecer estabilidade talvez seja uma missão ainda mais importante do que participar diretamente dos gols.

Quando avança, normalmente escolhe o momento adequado. Quando permanece atrás, fecha espaços e protege o corredor esquerdo. Sua leitura de jogo permite que os atacantes tenham mais liberdade sem comprometer o sistema defensivo.

O “arroz com feijão” que virou elogio

Nas redes sociais, a definição ganhou força após as primeiras partidas da Copa. Enquanto outros jogadores dividiam opiniões por atuações irregulares, Douglas Santos é constantemente lembrado pela consistência.

A brincadeira de que o lateral “faz apenas o arroz com feijão” rapidamente deixou de soar como crítica. Pelo contrário. Transformou-se em reconhecimento.

Um líquido: água

Uma comida: feijão com arroz

Uma palavra: ok

Uma nota: 7 Douglas Santos com outro jogo corretíssimo! pic.twitter.com/ErhBaqQFXT — Paulo Analista (@PauloAnalistas) June 20, 2026

Um líquido: água

Uma comida: feijão com arroz

Uma palavra: ok

Uma nota: 7 Douglas Santos com outro jogo corretíssimo! pic.twitter.com/ErhBaqQFXT — Paulo Analista (@PauloAnalistas) June 20, 2026

Uma comida? Arroz e feijão.

Uma roupa? All black.

Uma palavra? Amém. Douglas Santos, o correto lateral da Seleção Brasileira. O básico bem feito. pic.twitter.com/LhPT6o7vtX — Futmais | Menino Fut (@futtmais) June 29, 2026

Evolução de Douglas Santos acompanha a Seleção

O crescimento do lateral acompanha também a evolução do próprio Brasil. Depois de uma estreia irregular contra o Marrocos, a equipe passou a apresentar maior consistência defensiva ao longo da competição. Contra Escócia, Haiti e Japão, mesmo enfrentando momentos de pressão, a Seleção mostrou mais equilíbrio entre defesa e ataque.

No início da Copa, poucos imaginavam que Douglas Santos seria apontado como um dos destaques brasileiros. Hoje, a percepção é diferente. O lateral transformou desconfiança em confiança, mostrou que ainda havia espaço para um retorno improvável à Seleção e provou que experiência e inteligência tática podem pesar tanto quanto velocidade ou habilidade.

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