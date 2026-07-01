Nottingham Forest demite Vítor Pereira após cláusula contratual e já define substituto

Vítor Pereira não é mais o técnico do Nottingham Forest. A saída do treinador português foi divulgada nesta quarta-feira (1º) pelo jornal britânico The Telegraph, que informou que ele não seguirá no comando da equipe para a temporada 2026/27.

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O treinador de 57 anos assumiu o Forest em fevereiro e se tornou o quarto comandante do clube ao longo da temporada. Em 20 partidas, somou oito vitórias, seis empates e seis derrotas. Sob seu comando, a equipe terminou a Premier League na 16ª colocação e alcançou as semifinais da Liga Europa.

Segundo informações apuradas pelo jornal português A Bola, o contrato previa uma cláusula que permitia a rescisão por iniciativa de qualquer uma das partes até 30 de junho. O Nottingham Forest oficializou o fim do vínculo às 23h58 da última segunda-feira, apenas dois minutos antes do encerramento do prazo. A decisão surpreendeu o treinador, que já trabalhava no planejamento da pré-temporada. Vitor Pereira havia participado da definição de reforços e organizado amistosos contra Blackburn, Vitória de Guimarães, Sporting, Bayer Leverkusen, Barcelona e Udinese.

Ainda de acordo com o The Telegraph, o clube já definiu o substituto. O escolhido é o austríaco Oliver Glasner, de 51 anos, que deixou o Crystal Palace ao fim da última temporada. Durante sua passagem pelo clube londrino, conquistou a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra e a Liga Conferência.

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