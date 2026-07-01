Thiago Silva revela indicação de meia do Atlético-MG para atuar no Fluminense

O Fluminense oficializou o retorno do veterano zagueiro Thiago Silva, que encerrou uma trajetória marcante pelo Porto, de Portugal. Além de focar na sua forma física, o craque também atua nos bastidores como um verdadeiro embaixador do clube carioca.

Durante uma entrevista exclusiva publicada pela FluTV, Thiago Silva revelou que exerceu um papel ativo na tentativa de repatriar grandes talentos do futebol brasileiro.

De maneira direta e sem rodeios, o defensor admitiu que tentou convencer nomes de peso, tais como Guilherme Arana e Hulk, a se transferirem para o clube carioca. Além disso, o jogador confessou ter feito o mesmo convite a um velho conhecido da torcida tricolor.

“Nos jogos contra o Hulk, contra o Atlético-MG, no ano passado, a gente trocou muita ideia. Quando eles vieram treinar aqui no CT, acompanhei o treino do Sampaoli. Fiz o convite para que ele e o Arana pudessem vir para o Fluminense, e pra que o Scarpa também pudesse voltar”, contou o zagueiro.

Líder no Fluminense

Em última análise, conquanto os convites formulados ainda não tenham se concretizado em contratações efetivas, a recente declaração do novo camisa 3 serve, acima de tudo, para chancelar o tamanho expressivo da sua influência nos bastidores.

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Paralelamente a isso, é preciso destacar que a postura adotada pelo zagueiro não apenas corrobora esse impacto, mas também evidencia de maneira inequívoca o seu forte comprometimento em liderar o Fluminense. Dessa forma, o atleta se posiciona como uma peça-chave para conduzir a equipe convictamente rumo às grandes conquistas almejadas na temporada.

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