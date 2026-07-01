Neuer lamenta eliminação da Alemanha: “Minha decepção é indescritível”

Manuel Neuer afirmou não estar arrependido de ter retornado à seleção da Alemanha para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Contudo, a participação germânica ficou aquém do esperando, caindo para o Paraguai na segunda fase da competição.

“Nossa eliminação precoce na Copa do Mundo é extremamente desanimadora. Ficamos muito aquém das expectativas e deveríamos ter avançado mais neste torneio. Esse desfecho dói profundamente”, escreveu Neuer, em publicação no Instagram nesta quarta-feira (1).

Aliás, o goleiro do Bayern de Munique não era convocado desde agosto de 2024, quando havia se aposentado da seleção após a Eurocopa. Entretanto, o técnico Julian Nagelsmann não encontrou um substituto à altura e chamou o jogador, de 40 anos, para ser titular novamente no Mundial da América do Norte.

“Tomei a decisão consciente de jogar pela Alemanha mais uma vez. Por um lado, vestir a camisa da seleção sempre me encheu de profundo orgulho. Por outro, aos 40 anos e com a experiência de quatro Copas do Mundo, eu queria oferecer o melhor apoio possível aos jogadores jovens, tanto dentro quanto fora de campo, e ajudar o futebol alemão. Apesar do desfecho amargo, não me arrependo dessa decisão nem por um instante”.

Neuer recebeu críticas da imprensa alemã

Além do desempenho ruim da seleção, Neuer também não teve bom rendimento individual e recebeu críticas, principalmente da imprensa de seu país.

“Minha decepção é indescritível, mas permanece um profundo sentimento de gratidão. Obrigado pelo apoio ao longo dos anos e durante este torneio”.

Dessa maneira, em quatro jogos na Copa do Mundo, o experiente goleiro levou cinco gols e fez apenas quatro defesas. Diante do Paraguai, pegou apenas uma das seis cobranças e viu a Alemanha ser derrotada.

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