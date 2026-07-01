Kane quebra recordes na classificação da Inglaterra na Copa do Mundo

Foi com mais sofrimento do que o esperado, mas a Inglaterra está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta quarta, em duelo diante da República Democrática do Congo, o English Team saiu atrás no placar e teve que remar contra a maré para virar o jogo para 2 a 1 e avançar. Isso só aconteceu graças a mais uma grande atuação de Harry Kane, autor de dois gols e que bateu recordes nesta partida.

Ao entrar em campo, Harry Kane superou outros dois grandes nomes da história da seleção da Inglaterra – Bobby Moore e Billy Wright. O artilheiro se tornou o jogador mais partidas como capitão do English Team, com 91 partidas. O atacante agora lidera uma lista com nomes também conhecidos e gigantes na história do futebol inglês como Steven Gerrard, John Terry e David Beckham.

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Ao marcar duas vezes para garantir a classificação da Inglaterra, Kane subiu na lista de maiores artilheiros das Copas do Mundo. Kane chegou a 13 gols marcados e empatou com Just Fontaine – lendário atacante francês – e agora mira Pelé, o próximo da lista com 14. Os primeiros da lista são Lionel Messi (19), Kylian Mbappé (18), Miroslav Klose (16), Ronaldo (15), and Gerd Müller (14).

Ainda com os dois gols desta quarta, Kane também se tornou o primeiro jogador da Inglaterra a marcar duas vezes em um jogo de mata-mata depois de 36 anos. O último havia sido Gary Liniker, na Copa do Mundo de 1990, ao marcar duas vezes diante de Camarões.

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