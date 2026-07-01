Esposa de Lucas Paquetá mostra recuperação do meia nos EUA após lesão

Lucas Paquetá aproveitou a folga da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (01/7) para dar sequência ao tratamento da lesão muscular sofrida na Copa do Mundo. A esposa do meio-campista, Duda Fournier, compartilhou nas redes sociais registros da recuperação do jogador nos Estados Unidos, onde a delegação brasileira está concentrada para a disputa do Mundial.

Paquetá passou por exames de imagem na terça-feira (30/6), um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, que confirmaram uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Aliás, o problema tira o camisa 20 do confronto contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Nas imagens divulgadas por Duda, o jogador aparece utilizando uma bota pneumática na residência onde a família está hospedada. O equipamento, bastante usado na recuperação de atletas, promove compressão de ar nas pernas para estimular a circulação sanguínea, reduzir o inchaço e acelerar o processo de recuperação muscular.

Contudo, desde o diagnóstico, Paquetá segue um protocolo de tratamento intensivo sob os cuidados do departamento médico da Seleção Brasileira. Em comunicado oficial, a CBF informou que o objetivo é garantir o retorno do meio-campista às atividades “no menor tempo possível”.

Além disso, mesmo afastado dos gramados, o jogador demonstrou confiança nas redes sociais. Após compartilhar versículos bíblicos, deixou uma mensagem otimista para os torcedores.

“Fé… já vivi isso antes.”

Assim, sem Lucas Paquetá, Carlo Ancelotti prepara a equipe para enfrentar a Noruega no próximo domingo (05/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. O vencedor garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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