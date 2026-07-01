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Esposa de Lucas Paquetá mostra recuperação do meia nos EUA após lesão

Esposa de Lucas Paquetá mostra recuperação do meia nos EUA após lesão
Esposa de Lucas Paquetá mostra recuperação do meia nos EUA após lesão -

Lucas Paquetá aproveitou a folga da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (01/7) para dar sequência ao tratamento da lesão muscular sofrida na Copa do Mundo. A esposa do meio-campista, Duda Fournier, compartilhou nas redes sociais registros da recuperação do jogador nos Estados Unidos, onde a delegação brasileira está concentrada para a disputa do Mundial.

Paquetá passou por exames de imagem na terça-feira (30/6), um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, que confirmaram uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Aliás, o problema tira o camisa 20 do confronto contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Nas imagens divulgadas por Duda, o jogador aparece utilizando uma bota pneumática na residência onde a família está hospedada. O equipamento, bastante usado na recuperação de atletas, promove compressão de ar nas pernas para estimular a circulação sanguínea, reduzir o inchaço e acelerar o processo de recuperação muscular.

Contudo, desde o diagnóstico, Paquetá segue um protocolo de tratamento intensivo sob os cuidados do departamento médico da Seleção Brasileira. Em comunicado oficial, a CBF informou que o objetivo é garantir o retorno do meio-campista às atividades “no menor tempo possível”.

Além disso, mesmo afastado dos gramados, o jogador demonstrou confiança nas redes sociais. Após compartilhar versículos bíblicos, deixou uma mensagem otimista para os torcedores.

“Fé… já vivi isso antes.”

Assim, sem Lucas Paquetá, Carlo Ancelotti prepara a equipe para enfrentar a Noruega no próximo domingo (05/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. O vencedor garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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