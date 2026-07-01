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&#8220;Pior atacante da Copa&#8221;, ex-Inter tem despedida melancólica da seleção

during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group E match between Honduras and Ecuador at Arena da Baixada on June 20, 2014 in Curitiba, Brazil.
during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group E match between Honduras and Ecuador at Arena da Baixada on June 20, 2014 in Curitiba, Brazil. -

Com passagem pelo futebol brasileiro, Enner Valencia ganhou a fama de “pior atacante” da Copa do Mundo 2026. Eliminado com o Equador, após derrota para o México na segunda fase, o camisa 13 passou em branco nos quatro jogos, esbanjando ineficiência em sua despedida da seleção.

Aos 36 anos, o ex-atacante do Internacional não conseguiu ajudar a La Tri nem mesmo na vitória de virada sobre a Alemanha, que evitou o fiasco equatoriano na fase de grupos. Já contra os mexicanos, não chutou a gol uma vez sequer. Foi bloqueado pela defesa nas duas tentativas. Por isso, saiu aos 14 minutos do segundo tempo.

Enner contra o México:

Minutos jogados: 59
Chutes (no gol): 0
Passes certos: 3
Faltas sofridas: 0
Faltas cometidas: 2

Jogo contra Curaçao é marcante

O pior desempenho de Valencia, no entanto, foi contra o frágil time de Curaçao, na segunda rodada. Com o domínio do jogo, o Equador criou mais de dez chances claras de gol – e seis delas caíram nos pés do centroavante. No fim, zero a zero decepcionante após a atuação de gala do goleiro Eloy Room.

O técnico Sebastián Beccacece decidiu mantê-lo na equipe, muito em função do histórico de Enner Valencia, que é ídolo no país e capitão da seleção. Afinal, ele marcou seis gols entre as Copas de 2014 e 2022 (o Equador não jogou em 2018). Foi titular absoluto durante estes ciclos.

O calvário de Valencia vem desde 2023. Na época, desperdiçou oportunidades na área pelo Internacional na semifinal da Libertadores, contra o Fluminense. De lá para cá, não se encontrou mais no clube colorado e foi para o Pachuca, em 2025.

No futebol mexicano, porém, teve lampejos de bons momentos, com oito gols em 22 partidas. Isso o fez ficar no grupo de Beccacece. Mas a Copa de 2026 provou que a decisão de se aposentar da seleção talvez seja mesmo a melhor saída para Valencia.

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