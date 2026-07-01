Portugal x Croácia: Duelo entre CR7 e Modric pela segunda fase da Copa

A sequência da segunda fase da Copa do Mundo 2026 irá reservar o reencontro entre Cristiano Ronaldo e Modric, ambos ex-Real Madrid. Afinal, Portugal e Croácia medem forças nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto. As duas seleções ocuparam a segunda colocação de seus respectivos grupos e agora buscam uma vaga nas oitavas de final.

Dessa forma, os comandados do técnico Roberto Martínez somaram 5 pontos no Grupo K, com dois empates e uma vitória. Os croatas, semifinalistas da última edição do Mundial, ficaram com 6 no Grupo K.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (2) terá a transmissão do exclusiva da CazéTV.

Como chega Portugal

Depois do empate, sem gols, com a Colômbia, a seleção portuguesa chega pressionada para o mata-mata. Afinal, a equipe entrou na Copa do Mundo com a expectativa nas alturas por conta de sua geração promissora, porém não fez uma grande primeira fase.

Na estreia, um empate com a República Democrática do Congo, que gerou muitas críticas, sobretudo ao desempenho de Cristiano Ronaldo. O craque, que está em seu sexto Mundial, teve boa atuação na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, mas voltou a oscilar contra os colombianos.

Internamente, o técnico Roberto Martínez tenta blindar o elenco das críticas e deve fazer alterações. Nesse sentido, João Neves deve voltar ao time titular na vaga de Rúben Neves no meio de campo.

Como chega a Croácia

Diferentemente do adversário, os croatas chegam com um ambiente mais leve e com viés de crescimento. Afinal, depois do revés por 4 a 2 para os ingleses na estreia, a seleção deu a volta por cima com duas vitórias seguidas.

Nos duelos com Panamá e Gana, a equipe foi consistente e mostrou que tem tudo para chegar longe mais uma vez. Vale lembrar que a seleção foi vice-campeã Mundial em 2018, na Rússia, e semifinalista em 2022, no Qatar.

Por fim, diante deste crescimento, o técnico Zlatko Dalić não deve fazer alterações. Assim, no meio de campo, estará o experiente Luka Modric, que fez história com essa camisa e quer surpreender mais uma vez e eliminar uma das favoritas.

PORTUGAL X CROÁCIA

Copa do Mundo – Segunda Fase (mata-mata)

Data-Hora: 02/7/2026, às 20h (de Brasília)

Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá (CAN)

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

CROÁCIA: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic e Ivan Perišic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Petar Sucic, Martin Baturina e Nikola Vlasic; Ante Budimi. Técnico: Zlatko Dalić

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

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