Em jogo de duas viradas, Botafogo vence o Fluminense pelo Brasileiro Sub-20

O Botafogo encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 com uma vitória emocionante sobre o Fluminense por 3 a 2, em partida realizada nesta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos.

Mesmo já classificado e utilizando uma equipe repleta de jovens que integram o elenco profissional, o time alvinegro assegurou a terceira colocação da tabela, somando 36 pontos. Em virtude desse resultado, o Glorioso enfrentará o Santos nas quartas de final da competição nacional.

O clássico começou favorável para os donos da casa, que abriram o placar logo aos sete minutos de jogo. Naquele momento, Matheusinho soltou uma bomba de fora da área, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro Gustavo Felix e entrou.

Apesar da desvantagem inicial, o Fluminense reagiu rapidamente e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, graças aos gols de Madiba e Naarã Lucas. Contudo, o Botafogo demonstrou poder de reação na etapa complementar, quando Juninho e Lucyo balançaram as redes para garantir o triunfo definitivo do Alvinegro.

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Dessa maneira, a equipe agora direciona as suas atenções para os confrontos decisivos contra o Santos pelas quartas de final.

A CBF prevê as disputas para as datas-base de 8 e 15 de julho. Como realizou uma campanha superior na fase de grupos, o Botafogo decidirá a vaga na semifinal jogando em seus domínios.

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