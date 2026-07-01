Herói da classificação, Kane elogia poder de reação da Inglaterra: “Nosso melhor jogo”

Depois de muito sofrimento, a Inglaterra pode respirar aliviada e classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. Nesta quarta, o English Team passou um aperto e saiu atrás do placar contra a RD Congo, mas com dois gols de Harry Kane, venceu por 2 a 1 e está nas oitavas do Mundial. Agora, os ingleses enfrentam o México no próximo domingo, no Azteca.

Após o apito final, Harry Kane mostrou um grande sentimento de alívio ao falar da vitória inglesa. O atacante marcou aos 30 e aos 41 do segundo tempo para virar a partida e classificar o English Team. Por isso, o camisa 9 falou sobre ter sido o grande herói da classificação.

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“Para ser sincero, a sensação é incrível. Foi um jogo maluco contra um time forte e bem organizado. Depois da primeira pausa para hidratação, elevamos nosso nível e começamos a jogar muito bem, mesmo com o goleiro deles fazendo defesas inacreditáveis. Para nós, era só correr atrás do gol e esperar pelos momentos de herói – e hoje, por acaso, chegou a minha vez”, brincou Kane.

“Somos um time difícil de ter batido”

Apesar de toda angústia e de ter ficado atrás no placar por mais de 70 minutos da eliminatória, Kane acredita que a Inglaterra fez uma grande partida diante da RD Congo. Segundo o atacante, foram muitas oportunidades criadas, e que o ritmo for o mesmo nos próximos jogos, a Inglaterra se torna um time muito difícil de ser batido.

“Quando se chega à fase eliminatória, a pressão e os riscos são muito maiores. Mas, do ponto de vista ofensivo, esse foi facilmente o nosso melhor jogo do torneio. Às vezes, você precisa batalhar para conseguir a vitória, e foi exatamente isso que fizemos hoje. Eu disse aos rapazes para aproveitarem. Estamos classificados e voltamos à disputa daqui a quatro dias. Durante os 90 minutos, somos um time muito difícil de ser batido, e espero que possamos manter esse ritmo”, finalizou.

A Inglaterra agora descansa e já pensa no próximo jogo na Copa do Mundo. Nas oitavas de final, o English Team vai até a Cidade do México para enfrentar os donos da casa, no Estádio Azteca, no domingo, dia 5 de julho, às 21h (de Brasília). Quem vencer, enfrenta quem levar a melhor no confronto entre Brasil e Noruega, que jogam horas mais cedo, também no domingo.

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