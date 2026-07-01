Corinthians perde, mas se classifica no Brasileiro Sub-20; Juventude se salva

O Corinthians conquistou classificação suada às quartas de final do Brasileirão Sub-20. Nesta quarta-feira (1), pela última rodada da competição, a equipe perdeu para o Juventude por 1 a 0, no miniestádio do CT do clube gaúcho, e só seguiu no G8 por conta do empate em 2 a 2 do Flamengo com o Avaí. Na próxima fase, encara o Palmeiras, que terminou com a melhor campanha. Já o time de Caxias do Sul escapou do rebaixamento com o triunfo em casa. Nathan fez o gol do jogo.

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Com o resultado, o Alvinegro ficou na oitava colocação, com 29 pontos, e garantiu sua classificação à próxima fase. Já o Juventude chegou a 18 pontos, ficando em 17º, uma posição acima da zona da degola.

As duas equipes tinham muito a disputar nesta quarta-feira (1), pela última rodada da primeira fase do Brasileiro Sub-20. Enquanto os gaúchos lutavam para escapar do rebaixamento, os paulistas tentavam ficar entre os oito primeiros colocados, garantindo uma vaga nas quartas de final.

O Juventude foi mais efetivo na partida. Logo aos 16 minutos, Nathan cabeceou para o gol, a bola ainda tocou no goleiro Matheus e desviou na defesa antes de entrar: 1 a 0 para o time de Caxias do Sul. Não demorou muito para o Timão chegar com perigo e acertar a trave do adversário. No último lance do primeiro tempo, o Alvinegro quase empatou, mas Léo Agliardi fez grande defesa.

Corinthians não consegue o empate no segundo tempo

O Corinthians começou mais em cima à segunda etapa, com posse de bola, mas sem mostrar efetividade. Aos poucos, a equipe foi fazendo uma blitz e quase chegou à igualdade aos 29, quando finalizou duas vezes no mesmo lance, parando no bloqueio dos defensores. Em seguida, Favela teve a grande chance, mas errou o alvo. No fim, os Alvinegros pressionaram, mas não conseguiram o empate.

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