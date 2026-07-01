Flamengo leva empate do Avaí no último lance e é eliminado do Brasileirão Sub-20

O Flamengo está fora da disputa pelo título do Brasileirão Sub-20. Jogando no CT Ninho do Urubu, nesta quarta-feira (1º/7), o Rubro-Negro ficou no 2 a 2 com o Avaí em jogo emocionante e terminou a fase inicial do torneio fora do G8. A equipe carioca vencia até os 45+5′ da etapa final, mas cedeu o empate, que o tirou do grupos dos classificados no apagar das luzes. Dessa forma, o Flamengo se despede da competição na décima posição. Já a equipe catarinense cai para a Série A2 com o tropeço, terminando em 19º.

Quem saiu na frente foi o Avaí, graças a gol de Kevin em grande contra-ataque. Ele recebeu de Márcio Vitor em profundidade e, aos 14′, tocou na saída de Gabriel Werneck para abrir o marcador. O empate, porém, não tardou. Após um verdadeiro bate-rebate, a bola ficou com Kaio Nóbrega. Já perto da pequena área, o volante mandou para o fundo da rede, aos 22′.

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Flamengo sofre gol no fim e dá adeus

A reta final foi insana. Cada time, afinal, precisava marcar para atingir seus objetivos. E o Flamengo, aos 43′, conseguiu um pênalti através de Camargo. Pablo Lúcio, com categoria, colocou o Rubro-Negro na frente, com o time adentrando o G8. No entanto, o Avaí foi valente e buscou o empate aos 45+5′, graças a gol de Da Silva. Não foi o suficiente para evitar o rebaixamento, mas botou água no chope dos donos da casa, eliminados com o 2 a 2.

Com a eliminação, o Flamengo passará a se preparar para a Taça Guanabara Sub-20. No entanto, o certame só começa no dia 8 de agosto. O Fla estreia contra a Portuguesa, às 10h (de Brasília). Dia 15, encara o Nova Iguaçu, no mesmo horário.

Já o Avaí vira a chave para o Campeonato Catarinense Sub-20. Atualmente, o Leão da Ilha – invicto – aparece na liderança, com 25 pontos em 11 rodadas. Seu próximo compromisso é, então, no domingo (5/7), contra o Carlos Renaux, pela 13ª rodada.

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