São Paulo se despede do Brasileiro Sub-20 com boa vitória sobre o classificado Santos

O São Paulo encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Sub-20 com uma vitória expressiva. Nesta quarta-feira (1), a equipe da capital viajou até o CT Rei Pelé, e goleou o Santos por 3 a 0 em duelo válido pela 19ª rodada da competição nacional.

Com esse resultado positivo, os jovens se despediram do torneio na 11ª colocação, somando um total de 25 pontos. O Peixe ficou em sexto com 31 pontos.

Desde o apito inicial, o Tricolor impôs um ritmo forte e construiu a vantagem com extrema rapidez. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Lucyan recebeu um belo passe de Angelo e chutou cruzado para inaugurar o marcador.

Posteriormente, Nicolas Kauan aproveitou uma falha do goleiro adversário para ampliar o placar. Aos sete minutos da etapa final, o ataque são-paulino organizou um ótimo contra-ataque no qual Lucyan serviu Nicolas Kauan, outra vez, para ampliar.

Em síntese, apesar de ter sofrido uma derrota em casa, o Santos garantiu a sexta colocação e, consequentemente, avançou para as quartas de final, onde enfrentará o Botafogo.

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No que se refere ao calendário, a CBF programou os confrontos para os dias 8 e 15 de julho. No entanto, visto que fez uma campanha superior na fase anterior, o Glorioso terá a vantagem de decidir a vaga na semifinal jogando em seus próprios domínios. Dessa forma, cabe ao Santos buscar a classificação fora de casa.

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