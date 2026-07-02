Vasco empata com o Fortaleza e encara o Cruzeiro nas quartas do BR Sub-20

A primeira fase do Brasileirão Sub-20 chegou ao fim. E o Vasco, um dos primeiros classificados às quartas de final, se despediu com empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (1º/7), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE). O resultado rebaixa o Leão à Série A2 do torneio nacional. Os cearenses, afinal, ficam em último (20º), com apenas 15 pontos.

As Crias da Colina, por outro lado, avançam com a segunda melhor campanha, com 36 pontos. Foram 11 vitórias, três empates e cinco derrotas em 19 partidas. Dessa forma, encara o Cruzeiro (sétimo colocado) nas quartas de final, podendo decidir em casa no jogo da volta.

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Apesar de chegar à última rodada na lanterna, o Fortaleza começou a partida com chances de permanência. Para isso, precisaria vencer e torcer para tropeços de Criciúma, Avaí e Juventude. A missão estava dando certo no início, quando o Leão saiu na frente, aos 32′. O Cruz-Maltino, no entanto, chegou ao empate aos 4′ do segundo tempo, com Pedro Augusto.

Próximos passos de Fortaleza e Vasco

Agora, o Vasco se vira para as quartas de final do Brasileirão Sub-20, onde encara o Cruzeiro, que terminou em sétimo. O primeiro jogo tem como data-base a próxima quarta-feira (8/7), enquanto a volta fica possivelmente para o dia 15. Datas, horários e estádios ainda serão definidos pela CBF.

Já o Fortaleza se volta para o Campeonato Cearense. Já neste sábado (4/7), recebe o Vila Real, pela quarta rodada da fase inaugural. Por lá, mesmo com 100% de aproveitamento em duas partidas, a equipe surge na quinta posição do Grupo A, já que tem jogos a menos que todos seus adversários.

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