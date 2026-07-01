Rayan ainda não sabe o que é perder em 2026 e se firma de vez na Seleção

Rayan vive um dos momentos mais marcantes de sua curta carreira. Aos 19 anos, o atacante se consolidou como uma das surpresas positivas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e ampliou uma marca impressionante. Afinal, ele ainda não sabe o que é perder em 2026. A vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda fase do Mundial, reforçou o bom momento do jovem, que participou da jogada do gol da virada marcado por Gabriel Martinelli nos acréscimos.
Ao todo, Rayan acumula 21 partidas na temporada entre Vasco, Bournemouth e Seleção Brasileira, com 12 vitórias e nove empates. A invencibilidade começou ainda no futebol brasileiro, passou pela adaptação ao futebol inglês e agora acompanha o atacante na principal competição de seleções do planeta.
Pelo Vasco, disputou uma partida e venceu. Já pelo Bournemouth, somou seis vitórias e nove empates na Premier League. Por fim, com a camisa da Seleção, são cinco triunfos entre amistosos e jogos da Copa do Mundo.
Momento bom explica ascensão de Rayan
A trajetória meteórica do atacante também se reflete em sua ascensão na equipe nacional. Afinal, convocado pela primeira vez para os amistosos contra França e Croácia, em março, Rayan aproveitou a oportunidade criada pela lesão de Estevão para entrar na lista da Copa do Mundo. Durante o torneio, ganhou ainda mais espaço após a contusão de Raphinha, sofrida na vitória sobre o Haiti.
A resposta veio dentro de campo. Contra a Escócia, o jovem roubou a bola que iniciou a jogada do primeiro gol de Vinícius Júnior na vitória por 3 a 0. Diante do Japão, repetiu o roteiro. Foi dele o desarme que deu origem à construção da jogada que terminou no gol decisivo de Gabriel Martinelli, responsável por garantir a classificação brasileira.
Assim, com a boa sequência, a tendência é que o jovem permaneça na equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil enfrentará a Noruega no próximo domingo (05/7), em Nova Jersey.
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