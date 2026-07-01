Tuchel analisa virada e classificação da Inglaterra sobre a RD Congo: “Merecida”

A Inglaterra sofreu, mas está com sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo garantida. Contra a República Democrática do Congo, os ingleses saíram atrás no placar, mas com dois gols de Harry Kane, viraram o placar para 2 a 1 nos minutos finais de jogo, e agora pegam o México na próxima fase do Mundial.

Após o apito final, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, analisou a atuação do seu time diante das adversidades criadas pela RD Congo na partida. Tuchel valorizou poder de reação da equipe, e também a força mental de não se perder no jogo mesmo em desvantagem por quase 70 minutos de jogo.

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“Continuamos acreditando até o fim. Tivemos o pior começo possível. Primeiro chute deles, saiu o gol. Depois disso, ficou ainda mais difícil. Após a primeira pausa para hidratação, estávamos no controle do jogo. Acho que deveríamos ter tido um pênalti. Os reservas entraram, se esforçaram e conseguimos a vitória. Foi merecido, mas tivemos que trabalhar muito”, disse Tuchel.

O técnico da Inglaterra também fez elogios ao goleiro da RD Congo, Mpasi, que vinha sendo um grande personagem na partida até os gols de Harry Kane.

“Mpasi foi incrível, com as defesas que fez. Isso mostrou que precisamos ter essa mentalidade se as coisas ficarem difíceis: se ficar difícil, não percam a paciência e não percam a fé”, finalizou Tuchel.

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