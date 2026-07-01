Palmeiras perde para o Cuiabá e enfrenta o Corinthians no Brasileiro Sub-20

Já classificado em primeiro lugar, o Palmeiras recebeu o Cuiabá, nesta quarta-feira (1), e perdeu por 3 a 1, em jogo realizado na Arena Barueri e válido pela 19ª e última rodada do Campeonato Brasileira Sub-20. Nas quartas de final, o Verdão vai enfrentar o Corinthians, que se classificou no apagar das luzes.

O Palmeiras terminou com 44 pontos, na liderança isolada da competição, oito a mais que Vasco e Botafogo. Já o Corinthians conseguiu a classificação por conta do empate entre Flamengo e Avaí. Já o Cuiabá ficou em 13º, com 21.

Esta foi a primeira derrota do Palmeiras na competição, após 19 partidas. Agora, o Verdão enfrenta o Timão, no clássico paulista, pelas quartas de final. O primeiro confronto terá mando dos Alvinegros, com a volta na Arena Barueri.

O Cuiabá abriu 3 a 0 logo nos primeiros minutos de jogo e controlou a partida. O Palmeiras diminuiu somente na reta final, com João Mendonça.

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