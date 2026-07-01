Polícia faz operação na sede da Federação Alemã por suspeita de corrupção

A polícia da Alemanha realizou, nesta quarta-feira (1º), uma operação de busca na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB), em Frankfurt, como parte de uma investigação sobre suspeitas de corrupção na organização da Eurocopa de 2024. A própria entidade, inclusive, confirmou a ação das autoridades, que também cumpriram mandados em outras cidades do país.

De acordo com os investigadores, o caso envolve um possível esquema de favorecimento na distribuição de ingressos e na oferta de hospedagens em hotéis para representantes das cidades que receberam jogos do torneio. As autoridades apuram se os envolvidos utilizaram esses benefícios como forma de suborno para influenciar decisões relacionadas à competição.

Ingresso de graça

A investigação aponta que um servidor público de uma das cidades-sede teria recebido vantagens indevidas. Segundo o jornal alemão Bild, dois homens são os principais alvos da apuração. Um francês de 46 anos, responsável pelo relacionamento da DFB com as cidades anfitriãs, e um alemão de 66 anos, ex-servidor municipal da cidade de Gelsenkirchen. O ex-funcionário, inclusive, teria recebido cerca de 2.400 euros (R$ 14.260) em benefícios, incluindo um ingresso para a semifinal entre Espanha e França, em Munique.

“Um ingresso para um jogo de futebol não faz parte do salário. Grandes eventos como a Euro, em particular, dependem da confiança das pessoas. Não permitiremos, portanto, que essa confiança seja abalada por alguns convites e ingressos”, disse Herbert Reul , ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália.

A polícia ainda realizou buscas em Berlim, Hamburgo, Stuttgart, Munique, Dortmund, Düsseldorf, Colônia e Gelsenkirchen, assim como em empresas ligadas ao caso. Até o momento, as autoridades não divulgaram se houve prisões ou denúncias formais.

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