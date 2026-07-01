Fernando Seabra aceita oferta, comunica o Coritiba, e acerta com o Vasco

Fernando Seabra não comandará mais o Coritiba. O treinador, de 49 anos, aceitou uma proposta do Vasco e assumirá o clube carioca na sequência da temporada de 2026. Diante disso, o profissional comunicou sua saída à diretoria alviverde na tarde desta quarta-feira (1).

Com o intuito de selar o acordo rapidamente, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou pessoalmente até Curitiba. Nesse meio-tempo, o dirigente se reuniu com membros da cúpula do Coritiba para alinhar os detalhes burocráticos. O foco é especialmente na forma de pagamento da multa contratual. O Cruzmaltino quitará o valor de maneira integral.

Ademais, as discussões entre as partes giram em torno do fluxo financeiro dessa operação. Embora o processo de venda da SAF vascaína para o empresário Marcos Lamacchia ainda esteja em andamento, o departamento financeiro do futebol do clube carioca garante que o investimento cabe perfeitamente no orçamento estipulado para o ano.

De fato, Seabra despontou como o plano A da diretoria carioca logo após a arrastada negociação com Franclim Carvalho, técnico que atualmente permanece no Botafogo.

Outro fator decisivo para a escolha, além da agilidade no acerto, envolve o aspecto econômico, visto que os vencimentos de Seabra no Rio de Janeiro serão inferiores aos valores que a diretoria ofereceria ao comandante português.

Anteriormente, o portal UmDois Esportes já havia antecipado os detalhes sobre a reunião de despedida entre Seabra e a cúpula do Coritiba.

Desempenho no Coritiba

Dessa forma, o treinador encerra sua passagem pelo Alto da Glória após dirigir a equipe em 28 partidas, acumulando 11 vitórias, nove empates e oito derrotas, o que representa um aproveitamento de 42%.

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Apesar dos números gerais oscilantes, a sólida campanha que ele construiu no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro — onde o Coritiba ocupa a sétima colocação com 26 pontos — acabou despertando o interesse imediato do Vasco.

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