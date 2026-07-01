Cebolinha comenta preparação do Flamengo em Portugal

O Flamengo já está em reta final de preparação antes de estrear no Troféu do Algarve, torneio amistoso que o time disputará durante sua intertemporada em Portugal. E o atacante Everton Cebolinha comentou a semana preparatória do Rubro-Negro.

Ex-jogador do Benfica (POR), um dos três adversários do Fla na competição, o jogador retorna à Portugal pela primeira vez desde que acertou com o time carioca, em 2022. Ele celebrou a volta à “Terrinha” e falou sobre a preparação do Fla para os jogos do Troféu do Algarve.

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“É legal estar voltando aqui neste momento de preparação. A gente tem se preparado bem nesta semana que a gente vem treinando. O foco do jogo é uma preparação para a gente readquirir esse ritmo, para, quando voltar o Brasileirão, as competições, a gente estar no nosso ápice”, analisou em entrevista à Flamengo TV.

Cebolinha, então, falou sobre o duelo contra o River Plate (ARG), primeiro adversário do Flamengo na competição. O atacante citou a dificuldade do enfrentamento, mas salientou que o Fla vai em busca da vitória.

“Difícil, (enfrentar) equipe argentina sempre é muito duro. Mas a gente vai estar preparado. As peças que o professor (Leonardo Jardim) tem à disposição creio que darão conta do recado. Vamos em busca dessa vitória para iniciar essa nossa volta da melhor maneira possível”, encerrou.

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