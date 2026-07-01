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Três pessoas morrem durante festejos pela classificação do México na Copa

Três pessoas morrem durante festejos pela classificação do México na Copa
Três pessoas morrem durante festejos pela classificação do México na Copa -

Três pessoas morreram por asfixia durante as comemorações pela vitória da seleção mexicana sobre o Equador e a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo 2026, na noite de terça-feira (30), na Cidade do México. Equipes de emergência socorreram as vítimas, mas elas não resistiram.

Segundo a Secretaria de Saúde da Cidade do México, as vítimas são um homem de 44 anos e duas mulheres, de 19 e 48 anos. Equipes de resgate encontraram os três inconscientes em meio às aglomerações que se formaram após o apito final da partida. Equipes de paramédicos, bombeiros, agentes da Defesa Civil e policiais realizaram manobras de reanimação e encaminharam as vítimas para hospitais. Todas as mortes foram causadas por asfixia.

As autoridades ainda investigam as circunstâncias das mortes. Porém, relatos da imprensa local apontam que o grande volume de pessoas pode ter provocado situações de esmagamento durante os festejos.

De acordo com o governo da capital mexicana, mais de um milhão de pessoas acompanharam a partida em telões instalados no entorno do Estádio Azteca e em outros pontos da cidade. Após a vitória, milhares de torcedores seguiram para locais próximos, onde as autoridades registraram as maiores concentrações de público.

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