Três pessoas morrem durante festejos pela classificação do México na Copa

Três pessoas morreram por asfixia durante as comemorações pela vitória da seleção mexicana sobre o Equador e a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo 2026, na noite de terça-feira (30), na Cidade do México. Equipes de emergência socorreram as vítimas, mas elas não resistiram.

Segundo a Secretaria de Saúde da Cidade do México, as vítimas são um homem de 44 anos e duas mulheres, de 19 e 48 anos. Equipes de resgate encontraram os três inconscientes em meio às aglomerações que se formaram após o apito final da partida. Equipes de paramédicos, bombeiros, agentes da Defesa Civil e policiais realizaram manobras de reanimação e encaminharam as vítimas para hospitais. Todas as mortes foram causadas por asfixia.

As autoridades ainda investigam as circunstâncias das mortes. Porém, relatos da imprensa local apontam que o grande volume de pessoas pode ter provocado situações de esmagamento durante os festejos.

De acordo com o governo da capital mexicana, mais de um milhão de pessoas acompanharam a partida em telões instalados no entorno do Estádio Azteca e em outros pontos da cidade. Após a vitória, milhares de torcedores seguiram para locais próximos, onde as autoridades registraram as maiores concentrações de público.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.