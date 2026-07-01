Palmeiras goleia em jogo-treino com dois gols de Paulinho

O Palmeiras realizou o seu primeiro jogo-treino durante a intertemporada por conta da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (1), a equipe goleou o Mauaense por 6 a 0, com dois gols de Paulinho. Heittor, Riquelme Fillipi, Luighi e Allan completaram o marcador na Academia de Futebol.

O técnico Abel Ferreira voltou ao Verdão nesta quarta-feira, depois de ganhar um período maior de descanso em relação ao demais integrantes da comissão técnica. O treinador acompanhou o teste e elogiou o processo de formação dos jovens do clube.

“O Palmeiras, em passado recente, tem essa filosofia de apostar nessa formação de jogadores. Temos um elemento na comissão que trabalha quase diretamente com o treinador da base e o JP Sampaio. É mais uma forma de conhecer esses jovens jogadores, eles também treinam conosco no dia a dia e temos quatro jogadores fixos na equipe principal”, disse Abel, antes de completar:

“É importante para o clube em nível esportivo e financeiro. Essa mistura entre experiência e juventude é fundamental. Tenho um carinho muito grande por esses jovens jogadores, a responsabilidade e peso dos profissionais é diferente. As vezes peço ao torcedor para que tenha paciência e carinho com esses jogadores, mas o futebol é isso. Crítica, elogio, erro e acerto. É importante que eles têm uma mente tranquila para atingir os objetivos”.

O time que entrou em campo contra a Mauaense teve: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Koné e André Lucas; Andreas Pereira, Coutinho e Paulinho; Belé, Victor Gabriel e Heittor. Giay e Marlon Freitas retornaram somente nesta quarta aos treinos e não entraram em campo. Eles fizeram exames médicos pela manhã, na Academia de Futebol.

Jogo-treino tem dois gols de Paulinho

Diante da Mauaense, o Palmeiras abriu o placar logo aos dez minutos. Belé recebeu na área, tentou driblar o goleiro, e a bola sobrou para Paulinho marcar. Logo após a pausa para hidratação, o camisa 10 voltou a balançar as redes em bonita finalização de fora da área. Em seguida, ele deixou o campo e deu lugar ao jovem Eduardo Conceição. Heittor também fez o dele.

“A gente tinha um protocolo para seguir. De volta aos trabalhos nesse período de férias, me ajudou a voltar mais adaptado e estar recebendo a carga de um jogo-treino. É importante para a minha perna, bom para trabalhar a parte tática e técnica. Vamos continuar os trabalhos para voltar ainda mais forte no segundo semestre”, declarou Paulinho, à TV Palmeiras.

“É sempre bom a gente pegar diferentes adversários, ter esses testes que sabemos que serão de jogo, é diferente de treinar entre nós. Outras pessoas não conhecem, não estão no dia a dia com a gente. É importante a gente testar”.

Dessa maneira, na segunda etapa, a comissão técnica mudou todo o time e mandou a campo os seguintes jogadores: Kaique (Marcelo Lomba), João Gabriel, Murilo, Benedetti e Arthur; Luis Pacheco, Felipe Anderson e Allan; Riquelme Filipi, Felipe Teresa e Luighi.

Logo aos três minutos, Riquelme Fillipi marcou. Nos minutos finais, Luighi finalizou bem de perna esquerda e ampliou. Aliás, no último lance, Allan fez de pênalti e deu números finais ao teste.

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