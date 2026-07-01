Técnico da Inglaterra fala sobre enfrentar a altitude contra o México: “Desvantagem”

A Inglaterra está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com dois gols de Harry Kane, o English Team bateu a República Democrática do Congo por 2 a 1, de virada, e agora vai enfrentar o México, um dos anfitriões da Copa, no Estádio Azteca, no próximo domingo, dia 5 de julho, às 21h (horário de Brasília).

Além de “jogar fora de casa” contra o México, a Inglaterra também terá um adversário invisível, mas que costuma atrapalhar bastante: a altitude. A Cidade do México está 2.240 metros acima do nível do mar, e Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, admitiu que este será o grande problema da preparação do English Team para a partida do mata-mata da Copa.

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“Chegamos preparados aos Estados Unidos, nos aclimatamos bem ao calor Essa era a nossa ideia, e os jogadores já treinaram sob altas temperaturas. O calor e a umidade não serão problemas”, iniciou Tuchel, que complementou:

“O principal problema será a altitude. Isso não vai dar para acostumar e será uma vantagem para o México. Serão três dias de preparação, então não há tempo para adaptar à altitude, que é considerável. É uma desvantagem com a qual teremos que lidar, mas estamos dispostos a tudo”, disse na coletiva após a classificação.

Ademais ao problema da altitude, a Inglaterra também terá problemas dentro de campo. O México está com 100% de aproveitamento nesta Copa do Mundo até aqui, e sequer levou gols na competição.

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