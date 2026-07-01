Fortaleza x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão do Pici tenta aproveitar o bom momento para volta a brigar pelo acesso, a Macaca entra pressionada pela má campanha e tenta interromper uma longa sequência sem vitórias.

Onde assistir

A partida entre as equipes, portanto, terá a transmissão da Disney+.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza vive um momento de recuperação na Série B. Após vencer o Sport e empatar com o CRB nas últimas rodadas, o Tricolor do Pici chegou aos 25 pontos e ocupa a sétima colocação. Nos últimos 10 jogos, a equipe comandada por Thiago Carpini, aliás, soma quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, permanecendo na disputa por uma vaga no G6.

Dentro de campo, a principal dúvida de Carpini é para definir quem assume a vaga deixada por Vitinho, que está fora do confronto na Arena Castelão. Rodriguinho volta depois de cumprir suspensão. Além disso, Brítez não faz mais parte dos planos do clube após discussão com CEO de futebol, Pedro Martins. Assim, Lucas Gazal deve formar dupla de zaga ao lado de Luan Freitas.

Como chega a Ponte Preta

Do outro lado, a Ponte Preta atravessa uma grave crise. A Macaca é a penúltima colocada da competição, com apenas oito pontos, e não vence há nove partidas. Nesse período, foram oito derrotas e um empate. A última vitória aconteceu há dez rodadas, diante do América-MG.

O técnico Márcio Zanardi, aliás, terá os reforços do zagueiro Márcio Silva e do meia Elvis, que retornam após cumprirem suspensão. Contudo, o volante André Lima recebeu o terceiro amarelo na derrota para o Atlético-GO e é desfalque certo.

FORTALEZA x PONTE PRETA

Série B do Brasileiro – 16ª rodada

Data-Hora: 2/7/2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Mucuri, Luan Freitas, Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre; Welliton, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

PONTE PRETA: Guilherme Viana; Márcio Silva, Palacios e Danillo Barcelos; Thalys, Gustavo Telles, Léo Gomes, Elvis e Kevyson; Baianinho e William Pottker. Técnico: Márcio Zonardi.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

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