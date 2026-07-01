Dupla vai a campo e pode reforçar o Corinthians após a Copa

O Corinthians segue na preparação durante a intertemporada e realizou o sétimo dia de trabalhos. Nesta quarta-feira (1), o lateral-esquerdo Hugo e o atacante Vitinho foram as novidades do treino e estiveram no campo.

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O defensor se recupera de uma lesão no menisco lateral do joelho direito, sofrida no início de fevereiro. Já Vitinho sofreu um problema muscular e não atua desde o início de maio. Os dois jogadores realizaram atividades no gramado com departamento de fisioterapia e devem ficar à disposição do técnico Fernando Diniz após a intertemporada.

Nesta quarta, o trabalho do Corinthians começou com um treino físico e técnico, que envolviam posse de bola, cruzamentos e finalizações e corrida em alta velocidade. Em seguida, Diniz promoveu um exercício tático de enfrentamento com foco em saída de pressão alta.

Os desfalques da atividade foram Jesse Lingard e Memphis Depay. O inglês recebeu liberação do Corinthians para viajar à Inglaterra por conta do funeral do seu avô, que morreu há duas semanas. Assim, deve retornar ao clube no próximo sábado.

Já o atacante holandês deve ganhar de dez a 15 dias de descanso antes de voltar ao Timão. Afinal, acabou eliminado com a Holanda na Copa do Mundo.

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