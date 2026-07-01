Tottenham acerta contratação de Tonali e prepara compra histórica

O Tottenham segue agressivo no mercado de transferências e está muito perto de fechar mais um reforço de peso para a temporada 2026/27. De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic, nesta quarta-feira (1º de julho), o clube chegou a um acordo com o Newcastle para contratar o volante Sandro Tonali em uma negociação que ultrapassa os 100 milhões de euros (R$ 593 milhões).

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As conversas entre os clubes ganharam força nas últimas semanas e avançaram rapidamente até o acerto. Se a transferência for oficializada, Tonali se tornará uma das contratações mais caras da história dos Spurs, superando o investimento feito recentemente para tirar Mateus Fernandes do West Ham.

De acordo com a publicação, o Tottenham desembolsará inicialmente cerca de 107 milhões de euros, além de bônus que podem elevar o valor final em mais 8,75 milhões de euros, caso o clube alcance metas relacionadas à classificação para a Champions.

Tonali, de 26 anos, chegou ao Newcastle em 2023, após deixar o Milan por aproximadamente 70 milhões de euros. Poucos meses depois, porém, teve a carreira interrompida por uma suspensão de dez meses aplicada pela Federação Italiana de Futebol por envolvimento em um caso de apostas esportivas. A punição também o tirou da Eurocopa de 2024.

Desde que voltou aos gramados, em agosto de 2024, o meia recuperou espaço rapidamente e voltou a ser peça importante da equipe inglesa. Nesse período, disputou 110 partidas, marcou dez gols, distribuiu dez assistências e formou uma dupla consistente no meio-campo ao lado de Bruno Guimarães.

Na última temporada, participou de 53 jogos, balançou as redes três vezes e ajudou o Newcastle a chegar às oitavas de final da Champions.

Tottenham ganha mais opções para o meio-campo

A chegada do italiano amplia ainda mais as opções do técnico no setor de meio-campo, que já conta com nomes como Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray, Lucas Bergvall e o recém-contratado Mateus Fernandes. Bergvall, no entanto, já comunicou ao clube que pretende buscar uma nova equipe.

O Tottenham vive uma janela bastante movimentada. Além de Mateus Fernandes, o clube já anunciou Andy Robertson e Marco Senesi sem custos de transferência. Ao mesmo tempo, também acertou a contratação do zagueiro Jan Paul van Hecke, adquirido junto ao Brighton por cerca de 60 milhões de euros.

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