Corinthians começa limpeza da Neo Química Arena; veja imagens

O Corinthians aproveitou a pausa do calendário para a Copa do Mundo e acelerou, na manhã desta quarta-feira (1/7), a revitalização da Neo Química Arena. O clube do Parque São Jorge iniciou a limpeza da fachada do estádio e priorizou a cobertura do Setor Oeste nesta primeira etapa.

De acordo com informação do “Meu Timão”, diretoria projeta um investimento entre R$ 500 mil e R$ 600 mil para o serviço. A última manutenção deste porte ocorreu em novembro de 2020. Na época, o clube contratou uma empresa especializada para higienizar a fachada e a cobertura antes de estampar a nova identidade visual dos naming rights.

A lavagem atual integra um plano maior de revitalização da Neo Química Arena, que prevê melhorias em toda a fachada, serviços gerais de zeladoria e a troca completa do gramado.

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Telões na mira e a aguardada troca do gramado

A diretoria do Corinthians também estuda outra medida, embora em estágio menos avançado: a modernização dos telões e dos painéis de LED internos e externos do estádio.

Além disso, o clube também abriu os trabalhos para renovar o gramado da Arena. Os operários iniciaram a manutenção logo após a vitória da Seleção Brasileira Feminina sobre os Estados Unidos.

Esta obra dá sequência ao projeto que o clube iniciou em meados de 2025. Os técnicos apenas costuraram novas fibras sintéticas no campo. Meses depois, em setembro, o gramado recebeu outra intervenção, desta vez custeada pela NFL (National Football League) para viabilizar a partida da temporada regular entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.

A diretoria planejava a troca completa da grama originalmente para a virada de 2025 para 2026, mas o calendário apertado entre as temporadas forçou o adiamento do serviço para os meses de junho e julho. A World Sports, empresa que assina o projeto, comanda toda a execução dos trabalhos.

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