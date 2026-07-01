Craque de Gana, Semenyo faz tratamento para enfrentar a Colômbia

Classificada como uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo, a seleção de Gana terá pela frente um duelo com alto nível de dificuldade na fase 16 avos de final. Na próxima sexta, dia 3 de julho, às 22h30, os Black Stars enfrentam a Colômbia, e quem levar a melhor garante uma vaga nas oitavas de final da Copa.

Para o jogo desta sexta, no entanto, a seleção de Gana vivia uma grande expectativa sobre a condição física de um dos seus principais jogadores. Antoine Semenyo, do Manchester City, havia deixado o gramado com dores após o apito final do jogo contra a Croácia, no último sábado.

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Contudo, a angústia de poder saber se Semenyo estará disponível ou não para a partida foi encerrada nesta quarta. Henry Twum, diretor de comunicação de Gana, confirmou que o jogador não sente mais dores e que não deve ser problema para o jogo da próxima sexta.

“Os médicos estão cuidando dele desde o jogo em Filadélfia. No início, ele sentia um pouco de dor no tornozelo, mas desde o dia da partida até ontem e hoje de manhã, ele está bem. Ele consegue andar sem ajuda e diz que a dor diminuiu bastante , então ele deve estar pronto para sexta-feira”, disse Twun.

Goleiro também está recuperado

Outra boa notícia para Gana é o retorno do goleiro Lawrence Ati-Zigi, titular na estreia na Copa do Mundo contra o Panamá. Naquela partida, contudo, Ati-Zigi sentiu uma lesão na virilha e foi substituído por Asare, que tem sido um dos grandes nomes da campanha ganesa nesta Copa. Contudo, a decisão sobre quem será o titular ou não ficará nas mãos de Carlos Queiroz.

“Assim que Asare entrou em campo e as coisas correram bem, eles tiveram que manter a decisão de mantê-lo no próximo jogo. Então, Lawrence está bem, parece animado, a dor passou, mas a partir de agora a decisão de quem será o titular cabe ao treinador”, avisou Twum.

Gana e Colômbia medem forças na noite desta sexta-feira, dia 3 de julho, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, às 22h30 (horário de Brasília). O vencedor do duelo enfrenta quem levar a melhor do confronto entre Suíça e Argélia, que jogam na madrugada de quinta para sexta, às 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver.

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