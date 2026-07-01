Van Dijk vira prioridade de gigante italiano na janela

O Milan já começou a trabalhar na próxima prioridade do mercado após contratar Gonçalo Ramos. De acordo com informações divulgadas pela Gazzetta dello Sport, nesta quarta-feira (1º de julho), o técnico Ruben Amorim quer um zagueiro de peso e colocou Virgil van Dijk, do Liverpool, no topo da lista de reforços.

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A negociação, no entanto, promete ser complicada. Além do alto salário do zagueiro holandês, o Milan ainda precisará convencer o próprio jogador a aceitar a transferência. O Liverpool também não deve facilitar a saída do defensor, principalmente após perder Ibrahima Konaté para o Real Madrid nesta janela.

Caso a chegada de Van Dijk não se concretize, a diretoria já trabalha com uma segunda opção. De acordo com o jornal italiano, Gonçalo Inácio aparece como alternativa para reforçar o sistema defensivo.

O zagueiro português, de 25 anos, conhece bem Ruben Amorim após os anos de trabalho conjunto no Sporting. Apesar de ser mais jovem e ter um custo salarial menor que o de Van Dijk, sua contratação também exigiria um investimento elevado.

Enquanto Van Dijk representaria um reforço de impacto imediato e muita experiência, Gonçalo Inácio é visto como uma aposta para o futuro, capaz de liderar a defesa do Milan pelos próximos anos.

Aos 34 anos, Van Dijk defende o Liverpool desde a temporada 2017/18, quando deixou o Southampton. No clube inglês, conquistou títulos importantes, como duas edições da Premier League, a Champions, o Mundial de Clubes e outros troféus. Seu contrato com os Reds vai até o fim da próxima temporada.

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