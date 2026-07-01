Marcos Lamacchia defende Pedrinho e descarta Leila no Vasco

Depois de José Roberto Lamacchia quebrar o silêncio, o filho do dono da Crefisa, Marcos Lamacchia, falou pela primeira vez sobre o interesse na SAF do Vasco. O empresário, que negocia a compra de 90% dos ativos do futebol do clube carioca, defendeu o presidente Pedrinho — a quem a Justiça destituiu do comando da SAF vascaína no dia 23 de maio — e garantiu que só assinará o acordo se o dirigente retornar ao poder.

Marcos Lamacchia criticou a intervenção judicial no Vasco e, na mesma linha do pai, deu a operação de compra como certa.

“Falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases, não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase dois anos, mas estão tentando desqualificar a negociação, inventando histórias e narrativas para colocar em xeque a credibilidade de quem sempre foi correto do lado do Vasco”, afirmou ao “O Globo”.

O empresário também comentou a renúncia de Samantha Mendes Longo ao cargo de interventora judicial da SAF.

“Ficou claro que a intervenção não era necessária. Que foi uma manobra, e o Judiciário e a própria interventora foram induzidos ao erro. A administração ia bem, apenas com ajustes usuais e cotidianos. Isso ficou claro no relatório relâmpago da interventora. E justamente essa intervenção abrupta, desnecessária, e ainda com ligação clara com com Silvio Almeida (ex-vice de finanças), criou um ambiente absolutamente instável e insustentável”, disse.

“Urgência”

No relatório, Samantha apontou o desejo mútuo entre as partes para a conclusão da venda. Além disso, sugeriu a instauração imediata de uma mediação entre o CRVG, a 777 e os potenciais compradores da SAF.

“Temos urgência em resolver esse imbróglio. Essa judicialização irresponsável parou a vida do Vasco. Será que essa turma sabe que temos uma janela para contratar jogadores, evitar problemas desportivos e contas e credores a pagar?”, apontou Lamacchia

E Leila?

Marcos também negou qualquer participação de Leila Pereira, mulher de seu pai e presidente do Palmeiras, no negócio. O pai, José Lamacchia, será avalista da operação para garantir o pagamento de dívidas e da recuperação judicial.

“Mais do que isso, a esposa do meu pai não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela faz um grande trabalho. Me inspira muito, mas meu objetivo é superá-la – afirmou Marcos.

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